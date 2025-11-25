En Zacatecas rinden Informe de Austerida

Zacatecas, Zac.– Con el objetivo de garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público de la administración estatal, el Gobernador David Monreal Ávila recibió el Informe de Austeridad, en donde se detalló el presupuesto ejercido en 2024, que ascendió a más de 42 mil millones de pesos, así como las políticas de austeridad implementadas en este periodo.

Tras recibir el documento denominado Informe de Evaluación de las Políticas y Medidas de Austeridad 2024, elaborado por la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas, el mandatario destacó que, gracias a las acciones implementadas en su administración, Zacatecas hoy presenta desarrollo, crecimiento y mejores condiciones para su gente.

“Hoy les digo que la mejor transformación de Zacatecas está por suceder, gracias a la voluntad del pueblo zacatecano. Además, se han recuperado la estabilidad, paz y tranquilidad de las y los zacatecanos”, expresó.

Recordó que, desde el inicio de su Gobierno, impulsó medidas firmes para generar disciplina financiera y austeridad en las políticas públicas estatales. Asimismo, refirió que, al asumir la gubernatura, en 2021, recibió un estado en emergencia, con más de mil 700 homicidios dolosos registrados ese año.

Agregó que desde entonces se ha avanzado en la recuperación de la paz, así como en la inversión en infraestructura, campo, salud y educación, lo que ha permitido transformar al estado, convirtiéndolo en referente nacional.

Por las políticas de austeridad, destacó, Zacatecas ha logrado sanear las finanzas públicas, mejorar su red carretera, fortalecer programas sociales y aumentar sus ingresos propios.

“Gracias a esa disciplina, hoy se tiene una capacidad de gasto de más de 42 mil millones de pesos. Parece sencillo decirlo, pero lograr un incremento del 30 por ciento en la capacidad de gasto parecía imposible y lo conseguimos”, expresó.

Monreal Ávila agregó que está por cumplir otra meta importante: incrementar en 100 por ciento los ingresos propios, ya que la recaudación estatal en 2021 era de 2 mil millones de pesos y actualmente supera los 4 mil millones.

En la exposición de motivos, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Ernesto González, informó que el gasto en nómina se contrajo y se redujo significativamente el gasto destinado a combustible y publicidad gubernamental.

Agregó que, gracias al liderazgo del Gobernador David Monreal y a las medidas de austeridad, la administración estatal ha realizado inversiones históricas en seguridad, por más de 2 mil 270 millones de pesos, así como en educación, con 1 mil 186 millones de pesos.