Llega a Zacatecas Selección Mexicana Femenil

Zacatecas, Zac.- Este viernes 10 de abril, el Estadio Carlos Vega Villalba se pintará de verde, cuando reciba a la Selección Nacional de México Femenil, que enfrentará a su similar de Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Futbol Brasil 2027.

Este miércoles por la tarde, el equipo tricolor arribó al Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz, de Calera, proveniente de Ciudad de México, para enfrentar este cotejo histórico en tierras zacatecanas.

Luego, en el Centro Histórico capitalino y en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2026, la escuadra azteca tuvo un grato recibimiento por parte de la afición de Zacatecas que se concentró afuera del hotel sede, en la avenida Hidalgo.

Por primera vez, Zacatecas será la casa de la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista.