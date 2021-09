Vamos a entregar buenas cuentas a Zacatecas: Monreal

Zacatecas, Zac..- Al presentar a Sara Hernández de Monreal como Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y a Ana Elisa Ramos Carrillo como Directora General, el Gobernador David Monreal Ávila pidió al personal de esta institución recobrar la vocación de servicio y su compromiso con la gente.

Reunido en oficinas centrales con la mayor parte de trabajadoras y trabajadores de este organismo de asistencia social, el mandatario estatal refrendó su decisión de combatir la corrupción y entregar buenas cuentas a la gente de nuestro estado, porque, aseguró, “es momento de recuperar valores y principios, es momento para recuperar a nuestras familias, pues es parte de nuestra estrategia para recuperar el tejido social”.

Les convocó a participar en esta nueva gobernanza que tiene el propósito de que Zacatecas transite hacia la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. También les pidió que ayuden a su esposa Sara Hernández de Monreal, a quien calificó como una mujer extraordinaria, de mucha paciencia y un gran corazón para servir y para ayudar y con la que juntos “vamos a entregar buenas cuentas a Zacatecas”.

David Monreal expresó su decisión de constatar y verificar el compromiso del personal con esta institución: “tengo una buena opinión del trabajo que aquí se desempeña en lo general; hay algunos indicadores que muestran ese compromiso, pero hay otros rubros que demandan de mayor esfuerzo”.

Por eso, dijo, es muy importante la actividad de cada uno de ustedes, “yo trato de ser un hombre justo, correcto, honesto y voy a dar paso a quien tenga esa convicción y ese corazón para servir”.

Les invitó a no ser indiferentes, “ayúdennos a trabajar, cumplan su función y su compromiso con responsabilidad, nuestro pueblo no merece desdén, nuestro pueblo merece atención, amen lo que hacen, esta institución es la más bonita y la más noble del gobierno, ayudemos a la gente, denle una sonrisa a la gente, disfruten y amen su trabajo”.

Aseguró que depositará su confianza en quienes tengan convicción y corazón para servir; se harán los relevos hasta donde la ley lo permita y en la recomendación laboral, ya que el gobierno no puede funcionar como lo estaba haciendo hasta ahora.

Monreal Ávila cuestionó que se haya engañado a los trabajadores, ya que, afirmó, se acaban de otorgar cientos de bases cuando no se tiene el sustento en los recursos, cuando existe un sistema de seguridad social quebrado, “lo engañas porque en apariencia le vas a dar derechos a proceder y en lo que lo metiste fue a un problema que ya está”.

Consideró que no es honesto que haya pensiones de más de 180 mil pesos mensuales, que no es justo que existan personas que reciben solo 4 mil pesos de pensión, “por eso se tiene que discutir y lo va a tener que hacer la clase trabajadora; muchos creyeron que va a ser hasta diciembre, pero se están engañando, no tienen ni para la siguiente quincena”.

El Gobernador expresó su deseo de que los líderes sindicales estén a la altura, “porque no informan, no bien representan, saquearon al sistema por más de 11 años y llegar hasta esto no fue producto de la casualidad”.

Por último, el Jefe del Ejecutivo informó que, en breve, su esposa, Sara Hernández de Monreal, realizará un recorrido por cada área para fortalecer el trabajo que ya se realiza y pidió nuevamente a las y los trabajadores que sigan cuidando de las instituciones.

Cabe señalar que durante este evento, se anunció que se llevarán a cabo todos los lunes los honores a la bandera, con el propósito de recuperar el sentido patriótico en las dependencias gubernamentales y los organismos públicos descentralizados.