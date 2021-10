Armoniza INE Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato con Ley Federal

Zacatecas, Zac.-El Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato con el fin de garantizar su armonización con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que entró en vigor el 14 de septiembre de 2021.

En sesión extraordinaria el Consejo General validó los cambios a los lineamientos, así como a los formatos tanto para solicitar, como para recabar las firmas ciudadanas para la Revocación de Mandato por la pérdida de confianza a la persona titular de la Presidencia de la República.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello explicó que se trata de cambios menores respecto a los lineamientos emitidos el 27 de agosto, los cuales nutrieron al Legislativo de elementos técnicos para la aprobación de la ley secundaria.

“Para el INE es muy positivo que el Congreso de la Unión haya aprobado la ley reglamentaria, pues esto sin duda abona a darle certeza a un proceso de democracia participativa que, insisto, debe asumirse con toda seriedad y responsabilidad institucional”, abundó.

Córdova Vianello recordó que en las próximas semanas el INE estará recibiendo las solicitudes ciudadanas que se asuman como promoventes de este mecanismo de participación, para lo cual se emitirá el formato para la captura de firmas y la habilitación de la App para quienes apoyen el ejercicio.

Por lo que, de obtener el respaldo de los casi 3 millones de ciudadanos que prevé la Constitución, el Consejo General emitirá la convocatoria en enero y procederá a la organización y promoción de la Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022.

En este sentido, dijo que el “INE será el garante de que este proceso, en caso de ser promovido por la ciudadanía, se lleve a cabo en las mejores condiciones”, y reiteró la necesidad de contar con los recursos para organizar este ejercicio con la calidad técnica y una amplia participación ciudadana, por lo que manifestó su disposición a atender cualquier llamado o invitación para brindar la información que requieran los legisladores.

La App móvil garantiza la autenticidad del apoyo ciudadano a la Revocación de Mandato

Durante la presentación del acuerdo, el presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, José Roberto Ruiz Saldaña, puntualizó que aún con las modificaciones los lineamientos siguen precisando los “cómos” de las disposiciones que prevé la legislación.

Insistió que no es posible, ni deseable y no se debe ampliar la utilización de formatos físicos para recabar los apoyos de la ciudadanía que solicite la Revocación, ya que sería imposible en tiempo y capacidad operativa su revisión, por lo que estimó inviable que se modifique un modelo que ya ha sido exitoso.

Asimismo, expresó, que acuerdo con datos del INEGI del 2019, en México hay 86.5 millones de celulares de los cuales 9 de cada 10 son inteligentes y viables para recabar apoyos por lo que “no se deben disminuir las garantías de certeza sobre la autenticidad de dichos apoyos, lo cual prevé ya el modelo basado en tecnología”.

El Consejero Ciro Murayama Rendón respaldó el uso de una aplicación móvil al recordar que “el uso del papel se ha prestado a la trampa, al fraude y a suplantar nombres de ciudadanos para entregar apoyos apócrifos” como se evidenció ya en el 2015, 2018 y 2019 para mecanismos de Consulta Popular y solicitud de candidaturas independientes.

Por lo tanto, indicó, que la aplicación móvil se coloca como la vía optima ya que, al solicitar la credencial y la presencia del ciudadano, se evita la falsificación; además de que en aquellos lugares en donde no exista cobertura se podrá hacer uso del papel para garantizar el derecho.

La ley faculta que el INE diseñe y apruebe la utilización de herramientas tecnológicas

La Consejera Adriana Favela Herrera evidenció que la propia ley prevé que el INE diseñe y apruebe la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos para recabar las firmas, por lo que se hace necesario optar por el uso de la App por norma general y en cuestiones excepcionales los formatos en papel.

Señaló que el uso de la App facilitaría que la ciudadanía se involucre en este procedimiento, además de que las organizaciones o interesados en que se concrete la Revocación pueden habilitar a personas para que recaben los apoyos, tendrán un mayor control y facilitará atender cualquier inconsistencia.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez incluso evidenció que, derivado de los requisitos previstos para obtener el respaldo de la ciudadanía a este ejercicio, un formato en papel requiere mucho más esfuerzo y más tiempo y, sobre todo, da menos certeza de su autenticidad.

“El uso de la App no requiere que en todo el tiempo y en todo lugar datos y es claro que no se piensa excluir a quienes no tenga esa misma facilidad. Hay un interés común en facilitar el ejercicio de este derecho, hacerlo más ágil, veraz y con mayor certeza”, manifestó.

Lineamientos dan claridad sobre cada una de las actividades y etapas que garantizarán el desarrollo de un ejercicio exitoso

La Consejera Dania Ravel Cuevas detalló los principales cambios que contemplan los lineamientos aprobados, ya que con ello se sientan las bases necesarias y dan claridad sobre el cómo y cuándo ejecutar las diversas actividades que culminarán, en caso de implementarse, en un ejercicio exitoso de participación ciudadana.

“El Instituto contará con las condiciones necesarias para poder atender las solicitudes que sean presentadas por la ciudadanía, quienes contarán con las garantías de certeza y seguridad jurídica, para que en caso de que pretendan ejercer ese derecho sepan con claridad cuáles son las actividades y plazos”, puntualizó.

Durante su intervención el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona habló sobre las limitadas facultades reglamentarias de las que dispone el INE que le impiden contradecir cualquier ley que pretenda reglamentar.

Ante ello, refirió que a pesar de los cambios que se realizan a los lineamientos para lograr su armonización a la ley, identificó algunas contradicciones: la posibilidad de que las firmas se recaben en papel y el momento en que iniciaría la promoción del ejercicio, por lo que solicitó su votación en lo particular.

Cambios incluyen demandas ciudadanas y puntos de mejora

La Consejera Carla Humphrey Jordan destacó algunos de los puntos que han permitido un proceso de organización que incluye las demandas ciudadanas y aspectos de mejora de la experiencia del pasado 1º de agosto en que se realizó la Consulta Popular y que hoy quedarán plasmados en los Lineamientos armonizados con la ley.

Asimismo, sostuvo su propuesta de un monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos de opinión pública y de difusión asignados a la discusión de la Revocación de Mandato, tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley, aunque no contó con el respaldo de la mayoría del colegiado.

No obstante, el Consejero Martín Faz Mora respaldó la postura de incluir el monitoreo de radio y televisión, al considerar que la observación de medios en un ejercicio permite tomar una fotografía sobre el comportamiento que en libertad tienen los medios sobre su ejercicio periodístico para que la ciudadanía use la información para el ejercicio de su derecho al voto.

“Los monitoreos favorecen la garantía del derecho a la información que fomenta el equilibrio de la cobertura noticiosa de los medios de comunicación, inhibe prácticas de parcialidad. Es un ejercicio de observación, no pretende medir el comportamiento de coberturas y respeta la libertad de expresión”.

La Consejera Claudia Zavala Pérez mencionó que la propuesta atiende cambios jurídicos válidos y concretos respecto de ciertos dilemas que se mantienen con la ley, como es lo relativo a la fecha de la jornada, ya que el ejercicio que podría celebrarse el próximo año atiende a un régimen de excepción previsto en un transitorio de la Constitución.

Ello, explicó, es lo que define un plazo menor al establecido en la ley por el cual la Revocación de Mandato se realizará 60 días después de la publicación de la convocatoria, es decir, el 27 de marzo.

INE promoverá la participación de la población mexicana en el extranjero en procesos y mecanismos de participación ciudadana

Durante la sesión, las y los consejeros conocieron la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero 2020-2023, con la que se busca incentivar la participación de los connacionales en las elecciones para la renovación de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas el próximo año, así como en los procesos de Revocación de Mandato y Consulta Popular.

La presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Claudia Zavala, afirmó que para lograr el objetivo el INE mantiene coordinación con varias instituciones para potenciar la estrategia y buscará impulsar el voto electrónico, ante la experiencia en las pasadas elecciones en que se evidenció la preferencia por esta modalidad.

“El objetivo es que cada vez más mexicanas y mexicanos ejerzan plenamente sus derechos político-electorales desde el exterior y esta estrategia persigue justamente incidir en ello. Es una estrategia flexible que nos permitirá adecuar las condiciones de cada momento y las acciones de comunicación que tendremos para garantizar y proteger el voto de las y los mexicanos que residen en el extranjero”.

Al recordar que el 9.59% de la población reside fuera del país, la Consejera Carla Humphrey destacó la importancia de buscar los canales más apropiados para comunicarse con las y los mexicanos sin importar en dónde se encuentren, en qué circunstancias y por qué decidieron salir de nuestro país.

“El fin último de esta estrategia deberá ser lograr, no solamente que las y los mexicanos residentes en el extranjero tramiten su credencial para votar, la activen, se inscriban al listado nominal, sino que todas y todos ejerzan su derecho al voto y lo más importante es que debemos escucharles para saber cuáles son sus intereses y, por ejemplo, intentar como lo estamos haciendo, que la credencial les sirva de identificación oficial”.

El plan también contempla fomentar el vínculo y las alianzas con instituciones, medios de comunicación, academia y ciudadanía en general; reforzar la credencialización en el exterior; así como los procedimientos y mecanismos para votar en Coahuila y el Estado de México en 2023.