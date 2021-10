Garantizan vacunas contra COVID-19 en Zacatecas

Zacatecas, Zac..- La coordinación de esfuerzos entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y David Monreal Ávila permitió que este día se garantizara la vacuna contra el COVID-19 a las y los zacatecanos que por distintas razones no se habían podido inocular y para los cuales se abrió una nueva fecha de atención.

Como parte del trabajo que realizan el Gobierno de México y el de Zacatecas para continuar en el color verde del semáforo epidemiológico y fortalecer las acciones que permitan superar la crisis sanitaria, económica y social, este día, en los espacios de la Feria Nacional de Zacatecas, se instaló un módulo de vacunación para atender a quienes no habían recibido alguna dosis.

La convocatoria tuvo una amplia respuesta entre las y los ciudadanos que por motivos laborales, de enfermedad, familiares, de tiempo u otras múltiples circunstancias no pudieron acudir en la fecha que inicialmente les correspondía, conforme a su rango de edad.

Tras recibir la unidosis de la vacuna Cansino, los vacunados agradecieron que el Gobierno de México, en coordinación con el de Zacatecas, diera una nueva oportunidad para vacunarse y, de esa manera, garantizar a la población el tener una protección contra el Coronavirus.

Asimismo, reconocieron el esfuerzo y compromiso de personal médico, Servidores de la Nación, voluntarios e integrantes de Sedena y Guardia Nacional, quienes integran las Brigadas Correcaminos que desde temprana hora aplican la vacuna contra el Covid-19.

Francisco de la Cruz, originario del municipio de Guadalupe, no se había puesto la vacuna contra el COVID-19 porque en la fecha en que le correspondió no estaba en Zacatecas, motivo por el cual agradeció que se pensara en todos aquellos que debido a circunstancias distintas no se habían podido inmunizar.

Además, reconoció el trabajo del Presidente López Obrador y el Gobernador David Monreal porque han garantizado en Zacatecas el acceso universal a la vacuna, particularmente destacó que sea gratuita porque, de lo contrario, dijo, muchos mexicanos no habrían tenido la posibilidad económica de vacunarse. “Mi respeto y reconocimiento porque han hecho el esfuerzo”, señaló.

Melissa García no había podido acudir debido a sus estudios, por lo que consideró que esta fue una oportunidad muy importante para avanzar en la protección a los ciudadanos y, sobre todo, dar pasos firmes en el regreso a una nueva normalidad.

También destacó que la estrategia emprendida por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en conjunto con el de David Monreal, ha sido adecuada porque, en su momento, se priorizó a las personas más vulnerables y ya se logró garantizar la vacuna en Zacatecas a todos los rangos de edad permitidos que así lo desearan.

Ana María Nájera, originaria de Villa de Cos, hoy acompañó a su nuera a que recibiera la vacuna, toda vez que en la fecha en la cual le correspondió inicialmente no pudo acudir por cuestiones familiares, motivo por el cual agradeció que se hayan tomado en cuenta ese tipo de situaciones y darles otra oportunidad.

Isabel Anaí Pérez es una joven zacatecana que tuvo COVID-19 en el momento en que le correspondía la vacuna; una vez superada la enfermedad, aprovechó esta fecha para acudir al módulo y, en ese sentido, se mostró agradecida porque se haya tomado la decisión de instalarlo y no dejar sin la posibilidad de ser vacunado a nadie.

Rosa Elvia Soto, de Ojocaliente, no se había vacunado por “desidia” y también agradeció la nueva oportunidad para poder vacunarse, sobre todo destacó que el biológico es gratuito en México, lo que ha permitido que no haya distinciones entre los ciudadanos y todos tengan la misma posibilidad de garantizar ese derecho.

En el mismo sentido opinó el señor Pedro López, originario de Fresnillo y que por trabajo tampoco se había podido vacunar antes.

Debido a la gran respuesta de las y los zacatecanos, los gobiernos de México y de Zacatecas informaron que este miércoles 13 de octubre y jueves 14, también en las instalaciones de la Feria, se les aplicará la unidosis de la vacuna Cansino a quienes aún no tienen alguna.