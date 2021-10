Promueven reforma en UAZ para estar en tendencias mundiales de educación

Zacatecas, Zac.-El miércoles 20 de octubre a las 11:00 horas, el H. Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, convoca a la comunidad universitaria y a la población en general a seguir la transmisión de la sesión solemne, por las redes institucionales, a realizarse en el Teatro Fernando Calderón, donde autoridades harán la presentación de la Ruta Crítica del Foro de Reforma Universitaria. Pero, por qué y para qué surge, qué beneficios tendrá y quiénes serán parte de este proyecto que está próximo a implantarse en la institución.

El recién nombrado coordinador del Proceso de Autotransformación y Reforma Universitaria por parte de la Presidencia Colegiada del máximo órgano de gobierno universitario, Raúl Delgado Wise, sostuvo en entrevista que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) desde su fundación en 1832 con Francisco García Salinas, cuenta con una gran historia en la cual, una de sus grandes banderas ha sido el compromiso social.

Derivado de ello, de los grandes avances que se han tenido a través de los años, surge la necesidad de establecer una Reforma Universitaria en la que se apuntale un cambio que pueda llevarnos a un estadio superior. “Hay condiciones ideales para dar este salto, de avanzar de manera cualitativa hacia un nuevo proyecto que no es nuevo, pero que de alguna forma lo es en el sentido de que se van a tratar de remover muchas de las trabas que han impedido que prospere la Universidad”, destacó el también docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED).

El pensamiento crítico, la inter y la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el compromiso social y ambiental, la flexibilidad curricular, la internacionalización solidaria en la educación superior, la innovación como rasgo importante y permanente en la institución, son algunas de las características que la Universidad necesita para estar al nivel de las nuevas tendencias mundiales de la educación superior, “la UAZ, puede y debe ser un agente de desarrollo y transformación social para Zacatecas”, detalló Delgado Wise.

Si no vemos a la Universidad inserta y proactiva en nuestro entorno, y adaptando a los estudiantes en ese contexto, “la institución pierde sentido”, afirmó el investigador luego de señalar que, de seguir en la misma línea, al contrario de construir y con la posibilidad de marcar un referente dentro de la UAZ, se van a crear desempleados y personas que se van a ver en la necesidad de migrar al extranjero. “Hay un estudio altamente calificado sobre migración que sugiere que tenemos 1.6 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero, es decir, que hay más doctores en campos estratégicos de conocimiento que están fuera del país, que los que están en México”.

• ¿Qué beneficios traerá esta Reforma Universitaria tanto para la Universidad como para el Estado?

“El punto central de este proyecto es el todo, el que compone a la UAZ y al propio Estado”, manifestó el reconocido investigador, al destacar que “Zacatecas históricamente ha estado castigado por el atraso, la marginación social, es una entidad de gran intensidad migratoria, y México actualmente, es el segundo país de mayor migración del mundo. Para cambiar este rumbo, entonces, no es suficiente con seguir respaldando las actividades tradicionales de la entidad, porque todos estamos reproduciendo lo mismo, lo que se necesita es romper ese círculo vicioso”.

En la Universidad hay carreras que se están impulsando e investigadores de mucho talento que pueden abrir campos como lo son el de la ingeniería biomédica, en telecomunicaciones con el software, energías alternativas, incluso el de la minería inversa, donde lo que se trata es dar retroceso al saqueo y la destrucción ambiental que ha ocasionado la megaminería en Zacatecas.

Para tal efecto, manifestó Delgado Wise, “se ha contactado con varios centros de alto nivel como lo es CONACYT, con la directora general, María Elena Álvarez –Buylla, para que todos apoyen a la Universidad bajo un esquema nuevo, que es el de colaborar junto a otras intuiciones al préstamo de los laboratorios de primer nivel, además, adquirir una visión mucho más integral, ya que los problemas no son de una sola disciplina, sino que el diálogo entre ellas permitirán atacar problemas de fondo”.

La UAZ debe cumplir un nuevo papel y eso es lo que se está tratando de impulsar, aseveró el coordinador del Proceso de Autotransformación y Reforma Universitaria. Desde la institución se puede articular con los centros más importantes de México y del extranjero. “En la Unidad de Estudios del Desarrollo, por ejemplo, se cuenta con un colegio doctoral en donde se tiene doble titulación del estudiante, semejante a lo que aplican otras universidades de primer nivel del mundo. Igualmente, derivado del conocimiento profundo que se tiene de Zacatecas y de otros campos, la Universidad puede intervenir en el desarrollo de la economía popular y solidaria de la entidad, enfrentándose a todo este dominio que tienen las grandes corporaciones por todos lados”.

Esta transformación universitaria ya se está empezando a efectuar con el “Semestre integrador”, comentó, se tienen poco más de 400 estudiantes abiertos a las enseñanzas de este nuevo plan, el cual tiene el objetivo de transformar su pensamiento a partir de una visión real del mundo, “toda una óptica y una mirada distinta”.

• ¿Quiénes van a participar en este proceso y cuáles son las particularidades que sustentarán a esta transformación en la Universidad?

“Con el antecedente de que en 2018 en sesión del H. Consejo Universitario se aprobó por unanimidad los principios de la reforma, que cabe mencionar son los más avanzados que hay a nivel de América Latina, se está tratando de empezar a trabajar desde ya, a través de varios frentes y personas”, enfatizó Delgado Wise.

Un primer pilar para este proceso de reforma es que se debe tener un horizonte hacia donde se va a enfocar la Universidad. “Existe un proyecto del CONACYT, donde se está planteando un megaproyecto para construir un diagnóstico interdisciplinario con la participación de estudiantes y profesores de la UAZ, para analizar de fondo y de manera interdisciplinaria y crítica, la problemática del estado, y sobre todo empecemos a pensar cuáles serían las actividades hacia las que se debería orientar Zacatecas, lo que queremos es que la Universidad se articulé virtuosamente con su entorno”.

Raúl Delgado Wise puntualizó que este “es un camino democrático y abierto, vamos a nutrirnos y aprender todos de este proceso colectivo en relación con la problemática y los desafíos, pero es algo que incluso, no tiene ninguna otra institución, hemos trabajado en universidades importantes del mundo y ninguna tiene ese horizonte común que toda la universidad comparte, que vamos todos a trabajar en este camino”.

Dentro de este primer paso, se encuentra el “Semestre integrador” del que ya se hizo referencia, en donde ya están colaborando Ciencias de la Salud, Ingenierías, Humanidades y Educación. Son tres unidades académicas que empiezan a trabajar juntas en un objetivo en común. A la par, detalló el coordinador, se está creando una llamada “unidad académica piloto”, que no es otra cosa “que una unidad que abrirá brecha, ya que está pensada con un programa de mucha flexibilidad curricular, más del 40 por ciento de las materias son optativas, el estudiante define su propia curricula que es otro cambio de paradigma; en suma, hay todo un camino que se está abriendo para remover todas las trabas administrativas que se han venido arrastrando de un modelo de universidad rígida”.

Con esto, “se están exponiendo las bondades de un modelo nuevo alternativo, lo que va a permitir mostrar la posibilidad de ir avanzando hacia otro derrotero más abierto para esos profesores que vienen todo el tiempo enfrentando desafíos y que quieren seguir, hay muchos con estas características en la Universidad, y aunque nos vamos a topar con resistencias, lo único que queremos es que nazca una Universidad con pies firmes”, subrayó.

Otro elemento será el “Foro Resolutivo de Reforma” a celebrarse entre noviembre y diciembre de 2022, un espacio democrático donde delegados de estudiantes, de profesores y de todas las áreas de la UAZ, definan la ruta que deberá marcar esta institución. No obstante, aclaró Delgado Wise, no se quiere que sea un evento de dos meses, sino que desde ahora se empiece a discutir y plantear las cosas de manera abierta, y si estamos equivocados, quizá colectivamente podamos encontrar un mejor camino”.

Otro rasgo fundamental, y que se planteó por encomienda de la directora general del CONACYT, es un programa piloto de vinculación con el talento mexicano en el extranjero. “De esto se pueden derivar muchas cosas, es una especie de migración inversa que le correspondería al estado, hay un zacatecano que dirige estas redes de talentos mexicanos, pero que independiente de su origen, tienen ganas de contribuir, son gente que ha sido reconocida en muchas partes del mundo y que pueden aportar muchísimo para Zacatecas y el país”, precisó el investigador universitario.

“Esto es un programa que pudiera ser referente; México ha invertido cerca de 400 mil millones de pesos en becas de los que están en el extranjero, y prácticamente estos estudiantes se quedan allá, no porque no tengan oportunidades de regresar, sino porque no hay posibilidades de desarrollo profesional, de ahí la necesidad de vincularnos con ese talento mexicano en el extranjero”.

El planteamiento de esta Reforma Universitaria ha sido discutido con diversos personajes provenientes de instituciones de gran renombre, como el director de Educación Superior para América Latina de la UNESCO, con el presidente de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), y con el propio subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “y todos ven este proyecto como el referente, como la punta de lanza del cambio muy necesario de todas las universidades y también del país, y aunque suene ambicioso, es un proyecto que tiene todos los elementos para pensar una oportunidad histórica que hay que aprovechar”.

La trascendencia de esta transformación es que se hará junto con la sociedad zacatecana, se tiene que hacer el diálogo permanente con ella, “esta es una concepción que tenemos distinta de autonomía, autonomía no es aislarse, sino que significa promover tu proyecto, tener una visión de largo plazo. Desde aquí, la mancuerna Universidad-Sociedad, será fundamental en este proceso, porque mientras se siga contribuyendo, también la sociedad se irá transformando”, concluyó Raúl Delgado Wise.