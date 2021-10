Zacatecas, Zac.-El Diputado Federal por Zacatecas, Miguel Ángel Varela, pidió a sus compañeros legisladores no politizar los recursos y apoyos para los municipios y que en su lugar, se revisen sus necesidades, esto, al defender su iniciativa para revivir el Programa 3×1.

Durante la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios, misma en la que asumió su rol como Secretario la semana pasada, Varela Pinedo solicitó a los miembros de la comisión, su respaldo para que se vote a favor del regreso de este programa que involucra la participación de la comunidad migrante con la administración pública, pues aseguró que sin este tipo de programas muchos municipios no tendrán manera de hacer obras para sus habitantes.

Lo anterior fue dicho, recordando que el Programa 3×1 dejó de contar con el respaldo del Gobierno Federal desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, al politizarse con el argumento de que existieron algunos malos manejos, retirando el apoyo por completo.

“Desafortunadamente están pagando justos por pecadores, no dudo que haya habido personas que hayan hecho malos manejos, pero no solamente no existen casos señalados, sino que además, no bastó con hacerse cargo de los responsables, quitaron el programa como si este fuera el problema, porque ha servido de estandarte para señalar los errores del pasado, pero están politizando a costa de las necesidades de nuestros municipios”, dijo.

“Por estar hablando del pasado y lo que hicieron mal los gobiernos anteriores, en este Gobierno no se ha hecho nada, y la gente y nuestros municipios en Zacatecas, que en su mayoría solo pueden hacer grandes obras a través de recursos extraordinarios como los de este programa (el 3×1), van a salir perdiendo”, concluyó.

El 3×1 fue un Programa que desapareció en 2019, consistía en que la administración pública, a través de los gobiernos federal, estatal y municipal, aportaban en suma tres pesos por cada peso aportado por algún club o federación de migrantes para la realización de proyectos en determinado municipio de infraestructura social, educativa, deportiva, de salud o de generación de empleos.

Hasta su último año de existencia, cada una de las partes destinaba anualmente a nivel nacional hasta $500 millones de pesos, logrando así una bolsa de $2 mil millones de pesos que se distribuía entre los municipios del país.

Por lo anterior, el Diputado Miguel Varela presentó la semana pasada una iniciativa para reformar y adicionar el Artículo 4 constitucional para que el Estado vuelva a fomentar la participación de la comunidad migrante a través de políticas públicas y su contribución a la realización de obras públicas, reviviendo así el Programa 3×1.