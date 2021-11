Presentan plan de descuentos en impuestos vehiculares en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En un mensaje dirigido a la ciudanía Ricardo Olivares, secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas expuso un plan de descuentos en el pago de los impuestos vehiculares en la entidad, en el cual, se ofrecen importantes descuentos a quienes los realicen durante los meses de noviembre y diciembre del presente año.

Mencionó que esta determinación fue tomada con el fin de amortiguar el impacto económico que ha generado la actual pandemia COVID-19, en apoyo a la economía de las familias zacatecanas, así como a la falta de recursos para enfrentar el déficit financiero, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, ha trabajado desde el primer día para encontrar la solución de fondo a la crisis social y financiera que aqueja a nuestra entidad. Por ello, se planea un nuevo compromiso social entre el estado, las y los zacatecanos.

Agregó que es un nuevo pacto, en el cual se buscará a través de los instrumentos jurídicos fiscales que se encuentran vigentes, contar con nuevos recursos económicos que permitan efectuar las actividades inherentes al Gobierno del estado, procurando el beneficio general de la ciudadanía, en particular a los que menos tienen, aplicando políticas enfocadas al bienestar común de la población.

De igual manera, aseguró que se han establecido las medidas que se implementarán para mitigar la caída de las participaciones locales y federales para el Estado de Zacatecas.

En este sentido, Ricardo Olivares informó que en el concepto de Control Vehicular, gozarán de un estímulo del 25% durante el mes de noviembre y del 15% durante el mes de diciembre del presente año y destacó que el programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

Añadió que los contribuyentes sujetos al Impuesto Adicional para la Infraestructura gozarán de un estímulo correspondiente al 20% durante el mes de noviembre de 2021 y del 10% durante el mes de diciembre de 2021 y por el concepto de Expedición de Placas, gozarán de un estímulo del 75% durante el mes de noviembre 2021 y del 50% durante el mes de diciembre del presente año.

Esto, dijo, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en el territorio del Estado, mediante su adecuada identificación y control administrativo.

Mencionó que el 25 de septiembre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecida la obligación de realizarse periódicamente el cambio de placas para tenerlas en condiciones que faciliten el reconocimiento y control de las unidades vehiculares.

Y resaltó que estos beneficios en su conjunto, son adicionales a los que normalmente se otorgan en el mes de enero de cada año.

Aclaró finalmente que no se otorgarán estímulos o subsidios fiscales cuando los contribuyentes tengan contribuciones estatales pendientes de pago; haya vencido el plazo para presentar o no se presentara alguna declaración definitiva que no sea de carácter informativo, independientemente de que en la misma resulte o no cantidad a pagar. Tampoco cuando los Contribuyentes tengan la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes o no lo hayan hecho.