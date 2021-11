Inicia Tianguis Agropecuario Regional en Fresnillo

Zacatecas, Zac.- Con subsidios de hasta el 50 por ciento para insumos agrícolas y sementales, el Gobernador David Monreal Ávila inauguró el primer Tianguis Agropecuario Regional, que beneficia, de manera directa a los pequeños y medianos productores, a la vez que contribuye al fortalecimiento del campo como eje tractor de transformación de Zacatecas.

En el primer día de actividades en el Domo de la Feria de Fresnillo, el mandatario fue testigo del éxito de esta feria agrícola y pecuaria que contó con la presencia de campesinos y ganaderos de la región, quienes, desde temprana hora, adquirieron, sin burocracia y con el subsidio del gobierno estatal y los proveedores, los insumos que requieren para capitalizarse y mejorar su producción.

En ese marco, el Gobernador asentó que, para lograr el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar social, se deben generar oportunidades a todos los sectores de la población, por lo que, con la nueva gobernanza, se apostará por el rescate y trasformación del sector agropecuario.

“Con el campo, me une la sangre, por mi origen, porque soy hijo de campesinos, y mi infancia, mi juventud, mi vida, las he hecho al lado de la gente del campo; por eso, mi compromiso con quienes se dedican a esta actividad, convencido de que el campo es solución y no problema, y que es generador de bienestar”, subrayó.

Por ello, en la confianza que le confirió la ciudadanía, dijo ver una gran oportunidad para colaborar a fin de que a la gente del campo se le retribuya el arduo trabajo que imprime para producir nuestros alimentos.

Agregó que este deseo de que el campo prospere, lo llevó a implementar el primero de cuatro Tianguis Agropecuarios, que serán regionales y enfocados a los pequeños y medianos productores, para que tengan facilidad de traslado y adquieran insumos a bajo costo.

En estas ferias del campo, los beneficiarios podrán adquirir productos, maquinaria e insumos con 50 por ciento de su valor real, ya que el Gobierno que encabeza David Monreal aportará 25 por ciento y los proveedores otro 25 por ciento, con la finalidad de que los apoyos sean reales y se les facilite adquirir, sin burocracia, lo que necesiten para la realización de sus labores.

Con la instalación de más de 100 stands, se podrá adquirir una gran variedad de productos, como bombas para pozos, aspersoras, arados, semillas, ganado selecto, molinos, remolques, trailas, tractores, fertilizantes, insecticidas, alambre, aceite y llantas para tractor y vehículos.

En este primer Tianguis Agropecuario, organizado por la Secretaría del Campo (Secampo), en conjunto con proveedores asentados en todo el estado, se invitó a productores de Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teúl, General Enrique Estrada, Sain Alto, Calera y, el anfitrión, Fresnillo.

“La nueva gobernanza significa honestidad y una nueva oportunidad para apoyar a los sectores productivos, como el de los campesinos y ganaderos; por eso, sin tanta burocracia, podrán adquirir lo que necesiten en el momento, y si no les gusta, podrán hacerlo en los siguientes”, expresó Monreal Ávila.

“Ya no hay pretextos, sumémonos a la transformación y recuperación del campo, despójense de egoísmos, ayudemos a la gente que tenga verdadera necesidad, porque todos tienen derecho al beneficio”, dijo, al referirse y agradecer a los proveedores, que, en su buena voluntad y en tiempos de crisis, decidieron sacrificar parte de sus utilidades en bien del campo zacatecano.

De cara a la discusión del presupuesto para el próximo año, el Gobernador David Monreal confió que se puedan concretar los programas de fertilizante, de semilla mejorada y de diésel agropecuario, con el fin de que se apoye verdaderamente a este sector fundamental de la economía nacional.

A ello se suma la estrategia nacional del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los Precios de Garantía para el maíz y el frijol, que sirven para que, en caso de pérdidas y en el peor de los escenarios, los campesinos puedan recuperar su inversión.

Con este primer Tianguis Agropecuario, comentó David Monreal, se busca llevar beneficio y progreso, en bien de los ejidatarios, propietarios, comuneros, pequeños propietarios y, en general, de todo el pueblo de Zacatecas.

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, agradeció al Gobernador David Monreal por tomar en cuenta a El Mineral, ya que, con esta fiesta agrícola y pecuaria, se beneficiarán muchos productores del campo y ganaderos, lo que se demuestra a menos de dos meses de haber iniciado la nueva gobernanza.

Al recalcar que todos los municipios esperan su respaldo, expresó que, a pesar de las vicisitudes, “vamos a salir adelante”, y deseó que, con más apoyos y mayor presupuesto para El Mineral y los demás municipios, le irá muy bien a la entidad.

En la inauguración también estuvieron presentes Jesús Padilla Estrada, titular de la Secampo; Lindyana Bugarín Cortés, subsecretaria de Ganadería; Cuauhtémoc Rayas, dirigente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ); la diputada federal Bennelly Hernández; Zaira Ivonne Villagrana Escareño, secretaria de las Mujeres; Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía.

Asimismo, acudieron los alcaldes de Calera, Ángel Gerardo Hernández Vázquez; de General Enrique Estrada, Rogelio Campa Arteaga; y de Cañitas de Felipe Pescador, Marco Antonio Regis Zúñiga, así como productores, comerciantes y representantes de la proveeduría local.