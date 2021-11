Los migrantes necesitan atención y participación en las decisiones: José Juan Estrada

Zacatecas, Zac.- La comunidad migrante está conformada por más de un millón y medio de zacatecanos que viven fuera del territorio estatal, la gran mayoría en los Estados Unidos, representa la mitad de la población total de la entidad, por lo que necesita atención y participación en las decisiones, señaló el diputado migrante José Juan Estrada.

Por ello, dijo, es importante impulsar y fortalecer la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), mas no retroceder, debe continuar como lo que es, una Secretaría y no fusionarla con otra; comparándola con las demás Secretarías, su presupuesto debe mantenerse e incluso incrementar, porque es una dependencia muy joven que necesita crecer y sus programas deben permanecer y reforzarse, porque no fueron creados como capricho de nadie, fueron evaluados y surgieron para atender los temas y problemas más urgentes que enfrentan las y los migrantes.

En entrevista para Mirador, el diputado migrante, también ex titular de la Sezami, expresó que los migrantes no necesitan dinero, sino atención y participación en las decisiones donde se involucran sus problemas y sus familias, por lo que la Secretaría es muy importante para ellos, ya que aparte de que les ofrece servicios, “es un símbolo para nosotros que no estamos dispuestos a dejar caer y la comunidad migrante organizada en Estados Unidos, seríamos capaces de aportarle hasta económicamente para mantenerla y fortalecerla”.

Reconoció que por el tema de la austeridad las dependencias del Gobierno del Estado enfrentan tiempos difíciles, sobre todo en estos primeros meses de gobierno, de falta de presupuesto -tema que en breve comenzará a discutirse en el Congreso del Estado-, pero si de dinero se trata, refirió, “si tú les dices que la Secretaría necesita dinero, la comunidad migrante va a hacer una campaña de donaciones y va a donar recursos para que funcione, estoy seguro de eso, porque nosotros todo lo hacemos con motivos de recaudación y si de la Secretaría se trata, con mucho gusto apoyaremos”.

Y es que todos los días la comunidad migrante enfrenta problemas y situaciones que les afectan, por ejemplo “tenemos cerca de 6 mil deportados en un año, tenemos varios problemas que sí les importan y quieren contribuir”, explicó el diputado, quien además señaló que la mayoría de programas que se operan son para los familiares de aquí o para los migrantes en Estados Unidos.

Por lo que “el costo no es una excusa, por ejemplo, el año pasado tuvo un presupuesto de 60 millones de pesos, tú puedes decir, es mucho, pero 30 o menos de 30 es el presupuesto que realmente tiene, los otros 30 son para un solo programa, el 2×1 y eso es genial porque con esos 30 vas a hacer 90, porque el municipio pondrá 30 y los migrantes otros 30, entonces sería tonto si no le quieres apostar a esos programas. 60 millones o que fueran 100, comparados con los más de mil 200 millones de dólares que mandan en remesas, no son nada”.

La verdad es que tienen mucho derecho y mucha justificación para querer tener esta oficina que tiene programas tan importantes, es cuestión de justicia social, explicó José Juan Estrada y abundó: “desde 2011 han apoyado a más de 6 mil personas con este proceso de reunificación familiar con el programa Corazón de Plata; por año hacen la repatriación de alrededor de 80 y 90 restos humanos de zacatecanos de familiares que no tienen recursos para llegar a Zacatecas”.

La doble nacionalidad –continuó-, un programa que tiene dos años y ha atendido a más de 800 niños y debemos considerar que hay miles de niños con ese problema. En esta dependencia “tienen programas tan importantes como la localización de personas extraviadas en la frontera, un problema que se presenta todos los días en la franja fronteriza; tienen asesorías para solicitudes de visas, un programa de pasaportes para niños americanos, entrevistas para el seguro social”.

Entonces, consideró el diputado, “todos estos programas están en riesgo de no tener la difusión necesaria, en riesgo de no tener recursos para poder operar y tienen que seguir creciendo. Hay un programa de atención a la violencia doméstica contra las mujeres en Estados Unidos que ha ayudado mucho a la gente, hay un centro de atención a migrantes en el tema psicológico con la Unidad Académica de Psicología de la UAZ, en la propia facultad, en el que la gente llama por teléfono para atención desde los Estados Unidos”.

“Un sin fin de programas, por ejemplo, un programa de donaciones para los municipios sin intervención de agentes aduanales, es decir, toda una infraestructura que se ha creado en apoyo a la comunidad migrante y ha habido avances significativos como para retroceder en una época en la que no se puede retroceder”.

Reconoció que ya hay un encargado de despacho en la Sezami y manifestó su deseo y el de la comunidad migrante de que a la brevedad, sea nombrado el titular de manera oficial, ya que como secretario, podrá tener interlocución con los otros secretarios y es más fácil resolver muchos temas; se tendrá la posibilidad de reforzar el trabajo de las distintas áreas que la conforman, ya que hasta el momento, su avance ha sido lento, además de que hay muchas cosas que no se pueden resolver porque el personal no tiene autoridad para hacerlo.

Finalmente, José Juan Estrada subrayó en lo que a contribuciones de la comunidad migrante se refiere “aportan muchísimo, hacemos turismo migrante, en diciembre va a ser impresionante la cantidad de personas que van a venir, porque muchos ya tienen casi dos años que no vienen; respecto a las remesas, son 3 millones y medio de dólares diarios, entre pensiones de seguro social y remesas mensuales por los medios oficiales, mas los que no se cuentan, son muchísimas las aportaciones, por eso es tan importante que se le de a la Secretaría el valor que tiene”.