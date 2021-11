La transparencia no está sujeta a trienios ni sexenios: IZAI

Zacatecas, Zac.- El Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) impuso medidas de apremio a 9 expresidentes municipales y 3 titulares de sistemas de agua potable municipales que no cumplieron al 100 por ciento con la publicación de la información que establece la Ley y los Lineamientos de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo anterior como resultado de la Verificación Vinculante 2021.

Así lo dieron a conocer los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez, quienes sostuvieron que de los 12 expedientes, 9 son reincidentes e incluso algunos tenían más del 70% de cumplimiento, sin embargo no respondieron a las llamadas del Instituto para completar el 100%.

Destacaron que durante el proceso de la verificación vinculante siempre se informó a los sujetos obligados, se les dio a conocer cuáles eran los criterios que debían atender, y aún así persistió el incumplimiento.

“Es lamentable que incluso después de que se les explicara cómo cumplir persistiera la omisión, hay multas que van desde los 13 mil hasta los 40 mil 329 pesos; siempre hemos informado a los funcionarios que si el incumplimiento es reincidente la multa se dobla, y según la gravedad de la omisión se establece la cantidad” señaló la comisionada presidenta, Fabiola Torres Rodríguez.

Aseguró que, además de la medida de apremio, los sujetos obligados deberán cargar la información que falta en sus portales de obligaciones de transparencia, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder y ejerzan su derecho de acceso a la información.

“El interés del IZAI no es multar porque no somos recaudadores de impuestos, y ese dinero se convierte en créditos fiscales a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado; esta situación es una llamada de atención también para que las nuevas administraciones no cometan el mismo error de las anteriores” aseveró.

Por su parte, la comisionada Nubia Barrios Escamilla afirmó que es la propia ley local de transparencia la que determina fincar este tipo de responsabilidades a quienes son omisos en transparencia.

“La transparencia y el cumplimiento a la ley, no están sujetos a trienios ni a sexenios, a periodos; se fincan responsabilidades a 12 expresidentes municipales que en distintas ocasiones se les invitó, llamó y conminó a cumplir” señaló.

En tanto, el comisionado Samuel Montoya Álvarez subrayó que las medidas de apremio pasan a ser créditos fiscales que deberán pagar los infractores de su bolsillo, no obstante, también se notifica a los actuales ayuntamientos para que cumplan con subir la información, y serán ellos quienes deberán trabajar en cumplir al 100% con sus obligaciones de transparencia.

La Verificación fue realizada por el área de Tecnologías de la Información con base en los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Periódico Oficial del Estado, los cuales se dieron a conocer a todas las unidades de transparencia y la ciudadanía.

Entre los sujetos obligados incumplidos 9 son municipios: Apulco con el 1.33%, Apozol con el 3.33%, Melchor Ocampo con el 6.17%, Jiménez del Teúl con el 42.67%, Ojocaliente con el 56.07%, Genaro Codina con el 58.54%, Noria de Ángeles con el 58.76%, Cañitas de Felipe Pescador con el 79.59% y Luis Moya con el 79.95%.

Entre los incumplidos también están los sistemas de agua potable de Villa García con el 1.39%, Luis Moya con el 3.88% y Villanueva con 57.16%.

De acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, en su artículo 190, las medidas de apremio van desde 150 a 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, desde 12 mil 673, hasta 126 mil 735 pesos, según el rango de incumplimiento.