David Monreal se suma a la estrategia del Gobierno de México

Zacatecas, Zac.-A nombre del pueblo de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila refrendó su compromiso, lealtad, gratitud y disposición de colaborar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de México para lograr la transformación del estado y recuperar la tranquilidad y el bienestar de las familias.

Al brindar su conferencia matutina desde las instalaciones de la Decimoprimera Zona Militar, a un día de haber presentado el Plan de Apoyo para Zacatecas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció todo su respaldo al Gobernador David Monreal para reforzar la seguridad en el estado, así como avanzar en la solución de la nómina educativa y cobertura de salud.

“Vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, con inteligencia, con todo lo que se necesite, a Zacatecas. No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del Gobierno de México. Todo nuestro respaldo al Gobernador David Monreal Ávila”, expresó.

El Gobernador David Monreal Ávila dio la bienvenida al Presidente de México y a todo su Gabinete, a quienes les reconoció su colaboración “para devolverle a Zacatecas la esperanza, por dar buenos bríos, por expresar el compromiso de que en Zacatecas no estamos solos”.

Comentó que el tema de la inseguridad dejó de ser un asunto sólo de Estado, hoy es de todos, por lo que llamó a los líderes sociales y religiosos, a los librepensadores, a los sectores productivos, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes y mujeres, para recuperar valores y principios, para profesar amor y respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos.

“Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro Presidente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio; por eso, ha costado tanto revertir”, externó Monreal Ávila.

A nombre de Zacatecas, el Gobernador pidió al Presidente López Obrador que no desista del anhelo que comparten millones de mexicanos, de tener una patria nueva, donde imperen la justicia, el amor y el bienestar.

Reconoció que sí se puede, y manifestó su aprecio por la política pública que se ejerce, y que, para el caso de Zacatecas, los programas sociales y las remesas han dado estabilidad y han permitido afrontar la difícil condición de emergencia económica que se vive en la entidad.

El Gobernador David Monreal afirmó que “nos tocaron vivir tiempos difíciles y complejos, pero es en éstos cuando la imaginación, la creación y la pasión hacen posible la transformación”. A nombre del pueblo de Zacatecas, le ofreció al Presidente de la República su compromiso, honestidad y lealtad a los ideales de lucha.

“Con usted me une la causa, me une la lucha y me unen los ideales; gracias por venir a Zacatecas a darnos bríos, a darnos valor, a darnos esperanza. Vamos a luchar con el corazón para lograr esta Cuarta Transformación”, manifestó.

Respaldado por el General Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Presidente López Obrador anunció que el Plan de Apoyo a Zacatecas contempla aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para brindar seguridad en los nueve municipios del estado que no cuentan con policías preventivos.

Asimismo, en una estrategia coordinada por las fuerzas castrenses, se reforzarán las vías de comunicación limítrofes con Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Coahuila, Nayarit y Guanajuato, en conjunto con las seis coordinaciones de la Guardia Nacional en Zacatecas.

Como muestra del compromiso y voluntad de colaboración por devolver la tranquilidad y paz social, el General Luis Cresencio Sandoval reconoció la asistencia del Gobernador David Monreal a las 47 sesiones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Además de los distintos programas sociales para lograr el bienestar, informó que a través del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fortamun), se han asignado 1 mil 085 millones 815 mil 727 pesos del orden federal, así como 50 millones de pesos en coparticipación, lo que, con una aportación federada de 186 millones 263 mil 937 pesos, totaliza 236 millones 263 mil 937 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En compañía de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la política pública establecida en aras de que las niñas y mujeres tengan una vida libre de violencia, a ser respetadas en todos los ámbitos, en lo político y laboral.

Ofreció su respaldo para federalizar la nómina educativa en Zacatecas, ya que existen plena disposición del Gobernador David Monreal y condiciones muy favorables para trabajar de manera conjunta en este tema, que se ha vuelto una carga financiera muy complicada para la administración estatal.

Asimismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el sistema de salud en Zacatecas será manejado bajo el esquema del IMSS-Bienestar, que permitirá ampliar la infraestructura existente para evitar el mal uso de recursos.

Al anunciar que el Hospital de la Mujer de Fresnillo podría arrancar operaciones, incorporándose al esquema IMSS-Bienestar, antes de finalizar este año, el mandatario federal garantizó que no faltarán medicamentos en todo el estado, incluido el de niñas y niños con cáncer. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que se avanza para solventar requisitos legales que permitan la operación del nosocomio, pues a pesar de que se terminó desde hace tres años, aún carece de algunos permisos, en lo que ya se trabaja por medio de la coordinación entre los gobiernos de México y de Zacatecas.

Sobre la recuperación económica y laboral, el Presidente López Obrador informó que ya se restablecieron 1 millón 500 mil empleos perdidos durante la pandemia e incluso hay 400 mil más, con casi 21 millones de mexicanos con seguridad social, por lo que este año se espera tener un crecimiento de 6 por ciento en empleos formales.

Asimismo, el Presidente refirió que, de acuerdo con lo informado por el Gobernador David Monreal Ávila, las mineras canadienses están cubriendo el Impuesto Ecológico a Zacatecas y recordó que éstas hicieron un pago al anterior gobierno estatal y no está muy claro qué destino tuvo ese dinero. Debido a que aún hay empresas que no han cumplido con este gravamen, les hizo un llamado para que atiendan esta responsabilidad con el pueblo y expresó que está seguro que van a apoyar al estado, porque este recurso sí se necesita.

Luego de poner de ejemplo a Zacatecas en el tema de vacunación contra COVID-19, que cumplió la meta de inmunización a mayores de 18 años y continúa con la aplicación de vacunas a adolescente con comorbilidades y jóvenes de 15 a 17 años, el mandatario federal mencionó que, ante una posible cuarta ola de contagios, se visualiza la aplicación de una tercera dosis, que comenzaría con las personas adultas mayores, con el fin de que continúen a la baja los índices de mortandad y las hospitalizaciones por esta enfermedad.

Al concluir su gira de trabajo por la entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo al pueblo de Zacatecas y al Gobernador David Monreal, ante quien anunció que, el 1 de diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, celebrará los tres años de haber asumido su encargo en la Presidencia de la República.