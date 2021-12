Ofrece Arturo Nahle disculpa pública a las mujeres

Zacatecas, Zac.- Luego de haber hecho expresiones consideradas ofensivas por un grupo de mujeres, por el hecho de haber adjucidado al error de una mecanógrafa el que le hayan reducido el presupuesto al Poder Judicial, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, ofreció una disculpa pública por lo dicho.

En un mensaje, ante diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado manifestó que “es de humanos equivocarse y yo me equivoqué, lo acepto” y reconoció “sincera, humilde y públicamente que me equivoqué, que nunca debí presumir que esta situación tan delicada es producto del error de una mujer; le ofrezco de todo corazón una disculpa a cualquier mujer, mecanógrafa o no, que se haya sentido aludida y ofendida por mis palabras, jamás fue esa mi intención”.

Mencionó que al conocer la protesta que tanto la Secretaria de las Mujeres como las propias diputadas hicieran respecto a esos señalamientos, de inmediato solicitó una audiencia con la primera y hasta el momento, no ha tenido la suerte de ser atendido o escuchado por la primera, para explicarle el contexto de lo dicho.

Nahle García explicó que “hasta hoy supe que los números -que evidentemente están mal-, efectivamente son producto de un error, pero no de una mujer, sino de un hombre, no mecanógrafo, sino de alta jerarquía; espero que él también, con valor civil, lo reconozca, explique y ayude a enmendarlo”.

También expuso que tiene esposa, hija, nieta, hermanas, sobrinas huérfanas, amigas y compañeras de trabajo que merecen todo su respeto, consideración y cariño.

“En el seno de mi familia hemos vivido en carne propia no violencia verbal o política sino la más extrema de las violencias hacia una mujer, el peor de los delitos y que por cierto quedó impune, si no lo sabré. Por eso junto a mujeres admirables y comprometidas con sus causas como Aída Alicia Lugo y Mara Muñoz, en 1999 impulsé la creación del Instituto de la Mujer Zacatecana (hoy Secretaría de las Mujeres) y en el 2014 el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia”.

Agregó que “también por eso en el 2012 impulsé la reforma integral más importante al Código Penal de Zacatecas que, entre otras cosas, tipificó por primera vez en la historia del Estado el delito de feminicidio e incrementó las penas a los delitos en los que las víctimas casi siempre son mujeres”.

El magistrado presidente señaló que trabaja orgullosamente y de tiempo completo en una noble institución conformada mayoritariamente por mujeres donde resuelven, con perspectiva de género, miles de juicios de divorcio, alimentos, conflictos por la custodia y convivencia de las y los hijos, casos de abandono y violencia familiar, delitos sexuales, etcétera, donde casi siempre las víctimas son mujeres, muchas de ellas menores de edad o de escasos recursos para poderse defender.

“Por eso mi lucha por un mejor presupuesto para el órgano jurisdiccional que les hace justicia, no estamos pidiendo recursos para aumentar sueldos a los mandos superiores, para privilegios o gastos suntuosos, solo pedimos lo estrictamente necesario para poder prestar este servicio público esencial y transitar hacia la reforma profunda a la que nos convocó el señor Gobernador el día de su toma de posesión”.

Refirió que lo que hacen es pedir recursos para dignificar los espacios en los que se imparte justicia y que están en un estado francamente lamentable, recursos para renovar el caduco equipo informático y transitar hacia los juicios en línea, recursos para renovar una parte de los vehículos que utilizan los actuarios y notificadores y que ya son una verdadera chatarra, recursos para construir solo la primera etapa del archivo público más grande y dinámico que tiene el Estado.

“La respuesta –dijo-, fue que no hay recursos, y lo creí, soy de buena fe, quizás ingenuo, jamás imaginé que alguien se atrevería a mentirle a quien representa a uno de los tres Poderes en que se sustenta nuestro sistema político; y así, engañados, aceptamos retirar nuestros proyectos y aceptamos, por escrito, el denominado “gasto irreductible”, y ni eso se está respetando”, lamentó Arturo Nahle.

Añadió que “en el Poder Judicial de Zacatecas estamos cien por ciento a favor de la austeridad a la que nos ha convocado el señor Presidente y el señor Gobernador, no la predicamos, la practicamos. Ninguna Magistrada o Magistrado, ninguna Jueza o Juez tiene vehículo oficial asignado, ni chofer, ni escoltas, ni nada que se le parezca; a diferencia de otras instituciones con nosotros nadie, ni yo, está autorizado para consumos en ningún restaurante o bar con cargo al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia”.

Explicó que “somos mil 113 servidoras y servidores públicos modestos que en su gran mayoría son [email protected] de carrera judicial: [email protected] de Acuerdos, Proyectistas, [email protected], Auxiliares, Peritos, [email protected], en fin, zacatecanas y zacatecanos que obviamente nos preocupa la situación por la que atravesamos y lo único que pedimos son mejores herramientas para seguir sumados al combate de lo que creemos son las principales causas de la inseguridad: la desigualdad y la impunidad”.

Finalmente, Arturo Nahle reiteró su disculpa a las diputadas y les pidió, también a los diputados, analizar juntos, de manera seria y responsable, el presupuesto 2022, de una institución que recalcó, tiene 196 años de vida y ni a edificio propio llega.