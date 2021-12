Aprueban paquete económico 2022

Desde este jueves en Zacatecas se aprobó el paquete económico que se estará aplicando durante 2022 y que incluye, entre otros elementos, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como una nueva Ley de Austeridad y diversas reformas a las disposiciones fiscales de la entidad.

Diputadas y diputados aprueban incrementos presupuestales para el campo, la infraestructura, el desarrollo social y la seguridad pública

Con incrementos en los recursos destinados al campo, a infraestructura carretera, seguridad pública y desarrollo social, en concordancia con los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, la LXIV Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo año con 17 votos a favor y 13 en contra.

La redistribución de los recursos públicos para estos ámbitos, sostuvieron los legisladores en el dictamen aprobado, permitirá dar estabilidad a las finanzas de la entidad y propiciará el desarrollo económico de Zacatecas con recursos públicos, sobre todo después de las afectaciones que en los distintos sectores ha dejado la pandemia provocada por el Covid-19.

En el documento avalado se exponen las disminuciones en el presupuesto de diversas instituciones como los poderes Legislativo y Judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Zacatecano de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal de Justicia Electoral.

Asimismo, se refiere que “todas las dependencias públicas deben ajustar su actuación a los principios constitucionales de disciplina, racionalidad, honestidad, integridad, austeridad, control, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y máxima publicidad”. Esto, con el objetivo de garantizar que “no habrá dispendios ni gastos injustificados que propicien la desigualdad y la falta de equidad”.

El presupuesto contemplado para el próximo año corresponde al monto de ingresos que se prevé tener en 2022 y que es de 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos. De este recurso, el Poder Ejecutivo ejercerá 23 mil 947 millones 885 mil 162 pesos; el Poder Legislativo tendrá 403 millones 444 mil 162 pesos; al Judicial se le otorgarán 550 millones 505 mil 384 pesos; los municipios recibirán 5 mil 694 millones 348 mil 415 pesos; y a los organismos autónomos se les destinará 3 mil 139 millones 284 mil 543 pesos.

Para elaborar este dictamen, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declaró en sesión permanente desde el 2 de diciembre para poder analizar la iniciativa y reunirse con los representantes de los poderes, órganos autónomos y otras instancias públicas, así como asociaciones civiles e instituciones educativas.

En la discusión en lo general se inscribieron para subir a tribuna las y los diputados Xerardo Ramírez Muñoz, Gabriela Basurto Ávila, Ernesto González Romo y José Juan Mendoza Maldonado.

Una vez que se pasó a la discusión en lo particular se presentaron 20 reservas por parte de 13 diputadas y diputados.

Por unanimidad se aprobó la reserva presentada por la diputada Imelda Mauricio Esparza con la que se agregó un párrafo al artículo primero transitorio a fin de establecer que el presupuesto deberá ejercerse de acuerdo al principio de transversalización con perspectiva de género para fortalecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La reserva propuesta por la diputada Roxana Muñoz González, para corregir la cifra escrita con letras respecto al presupuesto del Poder Ejecutivo, contenida en el artículo 23, también fue avalada por unanimidad.

De igual forma, se aprobó por mayoría el cambio planteado por el diputado Xerardo Ramírez Muñoz, con el objetivo demodificar los nombres de varios organismos autónomos para que tengan la nomenclatura correcta.

Por otra parte, las reservas que no prosperaron por no alcanzar la votación requerida fueron presentadas por las y los diputados Karla Valdez Espinoza, Gerardo Pinedo Santacruz, David González Hernández, José Juan Estrada Hernández, José Juan Mendoza Maldonado, Jehú Salas Dávila, Herminio Briones Oliva, María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, María del Refugio Ávalos Márquez y Manuel Benigno Gallardo Sandoval.

La LXIV Legislatura avala la Ley de Ingresos 2022 para Zacatecas que contempla más de 33 mil 735 millones de pesos

La Ley de Ingresos que fue aprobada en la sesión de este jueves por la LXIV Legislatura consolida el equilibrio económico, de acuerdo al dictamen avalado, lo que incentivará el desarrollo económico y dignificará la administración gubernamental y el servicio público, ya que tiene eminentemente un sentido social.

Los ingresos que se prevén para 2022 son un 11 por ciento más elevados a los que se tuvieron este año, con un monto total de 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos provenientes tanto de recursos federales como de los ingresos propios del estado.

Entre los aspectos destacados por las y los diputados estuvo el monto de 500 millones de pesos que se contempla por la recaudación de los impuestos ecológicos, los cuales se aseguran con la creación de la nueva figura jurídica denominada Convenios o Acuerdos de Estabilidad Fiscal, contenido en las reformas a las disposiciones fiscalestambién aprobadas este jueves.

De igual forma, se hizo énfasis en los 2 mil millones de pesos del rubro “Apoyos a centros y organizaciones de Educación U080” que, al estar ya incluidos como parte de los ingresos, los legisladores apuntaron que darán seguimiento oportuno a los trámites relacionados con su radicación al estado puesto que son uno de los aspectos esenciales para consolidar el balance presupuestario y obtener, finalmente, un equilibrio fiscal

En materia de impuestos, se refiere que el incremento a la tasa gravable del Impuesto Sobre Nómina obedece a homologar la norma local a las que prevalecen en la mayoría de las entidades, mientras que en el resto de los impuestos se precisa que no hay modificaciones con el objetivo de dar estabilidad a los empresarios y a las futuras inversiones.

Asimismo, se aprobaron una serie de estímulos fiscales que estarán vigentes durante 2022 y que se ampliaron en la etapa de análisis de la iniciativa al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como el hecho de contemplar ya en esta ley la posibilidad de pagar de manera adelantada, con descuentos, las contribuciones de control vehicular del año 2023 a partir del mes de septiembre del próximo año.

La LXIV Legislatura avaló otros beneficios para los contribuyentes como el descuento del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nómina para quienes inicien operaciones en 2022, presentando el aviso del alta ante la Secretaría de Finanzas.

También habrá estímulos fiscales en el pago de adeudos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos del año 2018 y anteriores; en el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles relativo a quienes, como personas físicas o morales, adquieran un vehículo en 2022 o que corresponda a años pasados; en el pago del Impuesto Adicional Sobre Infraestructura o en los registros en el padrón vehicular, entre otros impuestos, derechos y contribuciones en las que se tendrán descuentos.

Dentro de esta Ley de Ingresos, igualmente, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Finanzas se realice un proceso de refinanciamiento de la deuda pública del estado por un monto superior a 7 mil 116 millones de pesos, con el objetivo de obtener mejores condiciones, aminorando la presión que ahora ejerce sobre los recursos públicos el pago de capital, así como de intereses y servicios generados por este endeudamiento.

En lo general, el dictamen fue aprobado por 16 votos a favor y dos en contra, mientras que en lo particular se inscribieron para presentar reservas las y los diputados Ernesto González Romo, Gabriela Basurto Ávila y José Juan Mendoza Maldonado.

El legislador Ernesto González Romo planteó una modificación al artículo 13 y la adición del 7 Bis para garantizar, por un lado, que las personas que se ampararon en contra del Impuesto Adicional para la Infraestructura tengan, igual que todos los demás contribuyentes, acceso a los estímulos fiscales que se contemplan; y, por el otro, para que los recursos de este gravamen se deban destinar en su totalidad al mejoramiento de las carreteras y las vías de comunicación del estado. Este planteamiento fue aprobado por unanimidad.

Las propuestas de cambios de la diputada Gabriela Basurto, al artículo 41, y del diputado José Juan Mendoza Maldonado, al artículo 16, no obtuvieron la votación necesaria para ser aprobadas.

Zacatecas tiene una nueva Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera

Un gobierno austero es el que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayoría de los recursos a obtener desarrollo y justicia social, apuntaron las y los diputados al momento de aprobar la nueva Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado y sus Municipios.

Con esta legislación, la LXIV Legislatura consideró que se garantiza la aplicación del presupuesto con enfoque en la atención de la ciudadanía y sus necesidades a lo largo y ancho del territorio estatal.

En el dictamen elaborado por la Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública se señala que la administración correcta del dinero público es una necesidad social y por ello esta ley obliga a todos los servidores públicos, ya sean de carácter estatal o municipal, a fin de erradicar en ambos niveles de gobierno “el conjunto de excesos de la clase política” y así trabajar bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Las y los integrantes del órgano dictaminador realizaron adiciones y modificaciones a la iniciativa para fortalecer el nuevo texto legal y dotarlo de claridad y precisión en su redacción, de acuerdo a lo expuesto por los legisladores en el dictamen avalado este jueves y en el que se concluye que con esta ley se favorecerá el desarrollo social, la responsabilidad en el ejercicio del recurso, el balance presupuestario y la economía sostenible.

En la discusión en lo general del documento subió a la tribuna la diputada Gabriela Basurto Ávila.

Este jueves se reformaron diversas disposiciones fiscales del estado, como parte del paquete económico

La creación del Fondo de Inversión Pública Municipal y de la figura de los Convenios de Estabilidad Fiscal son los dos elementos que las y los diputados destacaron entre los cambios aprobados este jueves a diversas disposiciones relacionadas con la política fiscal de la entidad para el próximo año.

Respecto al Fondo de Inversión Pública Municipal, los legisladores aseguraron que supone consolidar a los municipios como agentes activos del desarrollo económico, otorgándoles más posibilidad de participar en obras de infraestructura y de mejoramiento de los servicios públicos.

Para poder recibir el recurso, los municipios deberán, primero, presentar proyectos de inversión que tengan impacto social; después, firmar convenios de participación y, por último, aportar, por lo menos, el 25 por ciento del presupuesto total que requiera el proyecto en cuestión.

En cuanto al segundo elemento destacado en estas reformas, la creación de los Convenios de Estabilidad Fiscal, los legisladores precisaron que se trata de una figura que no tiene precedentes en el país, pero que sí ha demostrado su eficacia en otras naciones como Perú, Chile y Colombia.

Se trata de acuerdos jurídicamente vinculantes que celebrará el gobierno estatal con los inversionistas particulares que estén sujetos al pago de los conocidos como impuestos ecológicos, de forma que tengan garantizada la estabilidad en su régimen tributario, es decir, no se les aplicarán cambios en materia impositiva en el futuro, a cambio de su compromiso de realizar inversiones en el estado y contratar a proveedores locales para fortalecer la economía local.

Las leyes y normas modificadas por el Pleno con este dictamen fueron el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado y sus Municipios, la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de la entidad y la Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, así como la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.

En la discusión en lo general se inscribieron para subir a tribuna los diputados José Guadalupe Correa Valdez y Xerardo Ramírez Muñoz. Una vez que concluyeron sus intervenciones, el dictamen fue aprobado con 16 votos a favor y 13 en contra.

Al pasar a la discusión en lo particular, la diputada Roxana del Refugio Muñoz González presentó una reserva para corregir el dictamen en cuanto a su redacción ya que algunospárrafos aparecieron con tachas y sombreados lo que, dijo, constituyen errores involuntarios. Esta propuesta fue avalada por 17 votos a favor.

También se presentaron otras dos reservas, una del diputado Jehú Salas Dávila y otra de las y los legisladores Gabriela Basurto Ávila, María del Refugio Ávalos Márquez, José Juan Estrada Hernández, José David González Hernández, Herminio Briones Oliva, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, Karla Valdez Espinoza, José Guadalupe Correa Valdez, Gerardo Pinedo Santacruz y José Juan Mendoza Maldonado. Estas reservas, finalmente, no obtuvieron la votación requerida para prosperar.

Se aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Este jueves la LXIV Legislatura aprobó por unanimidad el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 que regirá las acciones gubernamentales durante el presente sexenio.

Una nueva gobernanza, bienestar para todos y un ecosistema socioeconómico sólido son los tres principios rectores que se destacan en el Plan Estatal de Desarrollo y que los legisladores sostuvieron que se empatan con las tres funciones básicas del estado, que son gobierno desarrollo social y desarrollo económico.

Contrario a tener una visión centralista, en la que el gobierno sea el eje central de los procesos de planeación y de elaboración de políticas públicas, las y los diputados resaltaron que en el plan que fue aprobado se cambia el enfoque para dar entrada a la sociedad civil en la toma de decisiones.

Por ello, en el dictamen avalado por el Pleno se concluyó que “la parte sustantiva del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 es convertirse en un instrumento cohesionador de la acción gubernamental y de la participación de la sociedad, que permita consolidar un nuevo acuerdo entre la sociedad y el Estado”.

Entre los temas que se consideraron fundamentales y que incluye el PED 2022-2027 se enlistan, entre otros, la administración pública y su gestión, la educación, la salud, el combate a la pobreza la planeación del desarrollo urbano, la práctica del deporte y la política de asistencia social, así como el impulso al desarrollo económico, la política cultural y la perspectiva de género.

Respecto a los cambios que se hicieron a la propuesta inicial, las y los diputados sostuvieron que obedecen a modificaciones de carácter gramatical y a la correcta denominación de algunos entes y órganos que se mencionan en el documento.

Tras una reserva presentada por el diputado Xerardo Ramírez Muñoz, aprobada con 17 votos a favor, se hicieron adiciones en materia de respeto a los derechos humanos y el impulso de políticas públicas para evitar la discriminación, entre otros aspectos, por la preferencia religiosa o sexual, y promover la inclusión laboral, académica y profesional. Asimismo se incluyó un párrafo para especificar la obligación de impulsar políticas a favor del sector juvenil del estado.

El Pleno aprueba las leyes de ingresos de 20 municipios

De igual forma, este jueves se aprobaron las leyes de ingresos de los municipios de Chalchihuites, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, Genaro Codina, Jiménez del Teul, Jalpa, Juan Aldama, Juchipila, Trinidad García de la Cadena, Miguel Auza, Tabasco, Tepetongo, Mezquital del Oro, Momax, Nochistlán, Ojocaliente, Pánuco, Río Grande, Teul de González Ortega y Villa García.

DICTÁMENES

Este jueves se presentaron también 13 dictámenes. En uno de ellos se autoriza al ayuntamiento de Guadalupe la concesión parcial del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del municipio.

El segundo dictamen modifica el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas para establecer que no sólo las reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo no necesitan la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor, sino también el resto de la normatividad interna del congreso local, de forma que esta norma sea enunciativa y no limitativa.

En tercer lugar, se leyó un dictamen relativo a reformas al Código Familiar en el que se plantea regular en el estado el matrimonio igualitario, estableciendo que el matrimonio es la unión entre dos personas y no solo entre hombre y mujer.

El resto de dictámenes correspondió a las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Apulco, El Salvador, Enrique Estrada, Jerez, Morelos, Pánfilo Natera, Santa María de la Paz, Valparaíso, Vetagrande y Villa González Ortega.

INICIATIVAS

También este jueves se propusieron dos iniciativas y la primera la presentó la diputada Roxana del Refugio Muñoz González para modificar el Código Penal del estado en materia de armas de fuego y, en concreto, para tipificar como delito los disparos al aire.

La diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez, por su parte, propuso crear la Medalla al Mérito Archivístico, que sería entregada por el Poder Legislativo en una sesión solemne y en el marco del Día del Archivista Mexicano, como una forma de reconocer la labor que realizan para la organización, defensa, difusión, protección y resguardo del patrimonio documental.

Una vez que se concluyó el orden del día, la diputada presidenta de la Mesa Directiva Susana Barragán Espinosa citó a la siguiente sesión que se realizará el próximo martes 14 de diciembre a las 11 de la mañana.