Mantiene activos IMSS Zacatecas servicios de Medicina Familiar y Preventiva

Zacatecas, Zac.-Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3, No. 4, No. 55 y No. 57 en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo realizaron consultas de Medicina Familiar y acciones de vacunación, orientación nutricional y detección de enfermedades.

Durante las actividades, el personal IMSS informó sobre los beneficios de la medicina preventiva, a través de los Módulos PrevenIMSS, donde se hicieron mediciones de peso, talla, detección de glucosa y colesterol así como de presión arterial.

Asimismo se aplicaron vacunas contra influenza a personas en el grupo blanco -menores de cinco años de edad, enfermos de diabetes e hipertensión arterial y los adultos mayores de 60 años- y complementación de esquemas de inmunización.

Las actividades forman parte de la Treceava Jornada de Recuperación de Servicios Ordinarios, que el Instituto lleva a cabo del 10 al 12 de diciembre, en todo el país.

Cabe mencionar que a nivel nacional, en esta recta final de la “Estrategia 120 Días por un solo IMSS”, la recuperación de los servicios representa un 80% de la productividad anual, que suma ya 84.9 millones de atenciones a partir del 1 de abril. Destacar que a la par también se tiene este fin de semana el cierre del Primer Congreso Internacional de Salud Mental.