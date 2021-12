Detecta SSP vehículos que circulan con placas apócrifas

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de Zacatecas, en el marco del Programa de Acompañamiento por la Seguridad y Bienestar de las y los zacatecanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alerta a los ciudadanos sobre la detección de vehículos que portan documentos falsos.

De acuerdo con los análisis e investigación llevada a cabo por la SSP, este tipo de documentos falsos -tarjeta de circulación, placas e identificación-, son ofrecidos por supuestos gestores o personas conocidos como “coyotes”, quienes, a través de diversos medios, principalmente en sitios web, ofrecen documentación que, aseguran, es obtenida bajo un trámite legal.

Dicho procedimiento constituye un delito, por lo que los propietarios o ciudadanos que realicen un trámite con estas características, estarían incurriendo en un delito al adquirir estos documentos en sitios y dependencias no autorizados.

El adquirir o circular con placas, tarjetas de circulación o cualquier documento para validar la legalidad o propiedad del vehículo, que sea obtenido a través de otro medio que no sea en oficinas oficiales, es considerado un delito en el que tanto el vendedor como el consumidor pueden ser sancionados con prisión y multa económica.

Dicho ilícito ha sido detectado a través del ciber patrullaje que realizan los elementos de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se cuenta ya con reportes ciudadanos, que refieren haber detectado en cuentas de Facebook la venta de placas procedentes de la Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Jalisco y que incluso ofertan servicios para todo tipo de trámites vehiculares y reposición de documentos.

En esta investigación, la Policía Cibernética identificó que los propietarios de la cuenta proporcionan imágenes de credenciales de elector, para hacer creer a los solicitantes que son sus datos oficiales y con ello generar confianza en las probables víctimas.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública hace el llamado a la población a no adquirir placas que no sean expedidas directamente por las autoridades correspondientes, pues al no estar registradas en el padrón vehicular carecen de toda legalidad para circular.

Entre las características que permiten identificar placas falsas, se encuentra la calidad de la lámina que se utiliza, pues para falsificarlas, utilizan un material sencillo de calibre diferente al que se usa en las originales, además carecen de toda medida de seguridad y son impresas en un vinil que se adhiere mediante calor.

Cualquier vehículo que sea detectado circulando en el estado de Zacatecas con placas, tarjeta de circulación o cualquier documentación ilegal, será asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.