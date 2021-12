Emiten recomendaciones para el uso de pirotecnia

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de que durante las fiestas decembrinas se reduzcan los accidentes relacionados con el uso y manejo de juegos pirotécnicos, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC), invita a la población a atender las recomendaciones de las autoridades.

Entre las principales sugerencias, está el evitar que menores de edad manipulen los juegos pirotécnicos y que no se les pierda de vista cuanto estén cerca de algún lugar en donde haya quema de pólvora.

También se invita a no guardar en los bolsillos ninguna clase de cohetones, petardos u otros explosivos; a no almacenarlos dentro de las viviendas y no arrojarlos encendidos a las personas, animales u objetos.

La corporación, a cargo de Jeu Márquez Cerezo, además alerta que la intoxicación es otro de los peligros, por lo que se debe estar muy atentos, toda vez que los niños abren los cohetones y después se llevan la mano a la boca con plomo, azufre y pólvora, lo que sin duda pone en riesgo la salud.

En ese sentido, PC exhorta a la población a seguir las recomendaciones emitidas, a fin de evitar incidentes y consecuencias que lamentar dentro y fuera de los hogares, ya que las lesiones más comunes son las quemaduras en manos.

Asimismo, se recomienda evitar incendios, al no sobrecargar las instalaciones eléctricas con aparatos o series de luces navideñas tradicionales de esta temporada. También se invita a permanecer informados a través de los medios de comunicación de las condiciones meteorológicas de su municipio.

Con estas recomendaciones, se reitera el compromiso de reforzar las acciones en favor del bienestar social de las familias.