Adultos mayores de Zacatecas reciben refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

Jerez, Zac.- El lienzo charro Pókar de Ases recibió a adultos mayores de comunidades y la cabecera municipal, quienes acudieron desde temprana hora en el segundo día de inmunización para la población de 60 años en adelante que dispuso la Brigada Correcaminos como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Zacatecas.

Como en las primeras dosis, las y los abuelitos zacatecanos dieron muestra de orden, paciencia y entusiasmo al acudir por el refuerzo de su esquema de vacunación contra la enfermedad causada por el virus SarsCov2 y exhortaron a sus contemporáneos a aprovechar esta oportunidad para incrementar su inmunidad.

María Soledad Graciano, de 88 años, asistió porque sin la vacuna, “de todos modos nos la estamos rifando y no me quiero morir, así que la lucha la voy a hacer”, aseguró.

La pareja formada por Moisés Martínez y Josefa Ávila, se trasladaron desde Santa Gertrudis, en compañía de su hija Gabriela, quien agradeció los esfuerzos de las Brigadas Correcaminos, conformadas por médicos, enfermeras, Servidores de la Nación, Guardia Nacional y voluntarios, para llevar el biológico a los municipios de Zacatecas, a la cual suman los cuidados para salir adelante ante el reto que la pandemia plantea.

Rita Sandoval, vecina de la cabecera municipal, invitó a todos los adultos mayores zacatecanos a aprovechar esta oportunidad de recibir lo que consideró una bendición. “Yo me sujeto a lo que me digan que debo hacer y me gustaría que la gente lo hiciera porque así hay más seguridad”, afirmó.

Blanca Murillo, por su parte, acompañó a su madre Francisca Méndez, de 62 años, a que recibiera la dosis de refuerzo la que consideró de suma importancia para este grupo que es más vulnerable; pidió a las autoridades continuar reforzando este esquema y considerar también la vacunación para los menores.

Después de recibir su dosis, Carlos Javier García, vecino de la CTM, reconoció que los gobiernos de México y de Zacatecas se preocupan por los adultos mayores y los conminó a que se vacunen porque hay quienes “no la creen hasta que tienen un pariente en una caja y eso está más feo. Anímense, aquí hay muy buen trato y muy buena atención”, reconoció.

Para celebrar sus 74 años de vida, José Manuel Flores, se trasladó desde la localidad La Ordeña hasta este puesto de vacunación. Mientras, Amalia Barrientos, de 87, estuvo acompañada por su hijo Ernesto, quien manifestó su reconocimiento por la aplicación de este refuerzo “para que aguanten estos fríos y nos duren más nuestros adultos mayores”, añadió.

Otros puntos donde instalaron módulos de la campaña de refuerzo de vacunas para adultos mayores fueron Fresnillo, Ojocaliente, Tabasco, Jerez, Río Grande y Morelos. En todos ellos, aplicaron el biológico Astra Zeneca.