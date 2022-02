Zacatecas con mayor avance vacunación

Zacatecas, Zac.- Gracias a la responsabilidad y compromiso de la sociedad, Zacatecas es una de las entidades con el mayor avance en la Estrategia Nacional de Vacunación, con la aplicación de 2 millones 379 mil 892 dosis.

El Gobernador David Monreal Ávila y Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, dieron cuenta de la actualización de la aplicación del inmunológico en el estado durante la presentación del informe semanal COVID-19, en el que también estuvieron los secretarios de Educación y Salud, Maribel Villalpando Haro y Uswaldo Pinedo Barrios.

Del 19 al 25 de febrero, se habilitaron módulos de vacunación en Fresnillo, Río Grande, El Salvador, Cuauhtémoc, Genaro Codina, Miguel Auza, General Enrique Estrada, Concepción del Oro, Guadalupe y Jerez, donde se aplicaron dosis primeras, segundas y de refuerzo a 58 mil 492 personas.

Para avanzar en la contención de la emergencia sanitaria, a partir del 24 de febrero se instalaron tres módulos de vacunación permanente en el Hospital General de Jerez, Hospital de la Mujer en Fresnillo y en el Multiforo de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

A estos puntos podrán acudir quienes no tienen ni una sola dosis, con la segunda dosis pendiente o para la aplicación del refuerzo. En cuanto se logre un avance, se estará en la posibilidad de llevarlos a más municipios, con el fin de atender a toda la población susceptible de recibir el inmunológico.

Hasta el momento, de las 2 millones 379 mil 892 vacunas, 1 millón 012 mil 347 son primeras dosis, 838 mil 504 segundas dosis y 529 mil 041 dosis de refuerzo en 57 municipios del estado. Hoy sábado y mañana domingo corresponde atender con el refuerzo a personas de 30 a 49 años de Mazapil.

Para la aplicación de refuerzo a personas de 18 a 29 años, Zacatecas se encuentra en la lista de espera de las dosis que arribarán la semana próxima al país, como lo anunció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; por lo pronto, ya se pueden hacer los registros en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y esperar la fecha de vacunación.

Para lograr este avance en la Estrategia Nacional de Vacunación, el Gobernador y la Delegada de Programas para el Desarrollo reconocieron el gran esfuerzo de las Brigadas Correcaminos, que se integran por las fuerzas armadas, sector salud, Servidores de la Nación y voluntarios, así como la responsabilidad de la sociedad por atender el llamado.

Al aclarar que no hay pretexto para no vacunarse, ya que se tienen las suficientes dosis para atender a las personas en rezago de los 58 municipios, exhortaron a no bajar la guardia y a continuar con las medidas de prevención que permitan permanecer en el color verde del Semáforo Epidemiológico, lo que ayuda a dinamizar las actividades económicas y sociales.