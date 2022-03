IZAI recomienda proteger privacidad y seguridad digital de las mujeres

Zacatecas, Zac. – El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), en el marco del Día Internacional de la Mujer, llevó a cabo el foro “Estrategias para la seguridad y privacidad digital de las mujeres”, dirigido a estudiantes, servidores públicos y público en general.

En el evento, realizado en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, estuvo presente la comisionada presidenta del IZAI, Fabiola Torres Rodríguez, quien dio la bienvenida y resaltó la importancia de que mujeres y niñas conozcan y ejerzan sus derechos a fin de evitar sufrir de violencia en la vida digital.

La primera participación, a cargo de la Policía Cibernética de la Policía Estatal Preventiva, fue referente al sexting, práctica común que implica el intercambio de contenido sexual íntimo a través de mensajería, y la sextorsión, delito que consiste en la difusión de imágenes de naturaleza sexual sin el consentimiento de ambas partes, con fines lucrativos.

Para evitar ser víctima de este delito, se recomendó no agregar a redes sociales a personas desconocidas, no hacer públicas rutinas ni información que evidencie la situación económica, reportar inmediatamente si se reciben mensajes de extorsión y bloquear los números, no acceder a chantajes y evitar el envío de imágenes íntimas, ya que esta información puede ser interceptada por terceros.

En el evento también participó Martha Berenice Vázquez González, fiscal del Estado especializada en derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en su intervención invitó a cuidar la información que se comparte en redes sociales, incluso con personas conocidas.

Así mismo, llamó a contribuir a frenar los casos de sextorsión y violencia digital, evitando reenviar contenido sexual íntimo que pueda llegar a través de terceros, y denunciando a quienes lo difunden.

También participó Angélica Contreras, de la asociación civil “Cultivando Género” de Aguascalientes, quien compartió la guía “En la red no navegas sola”, una ruta de acompañamiento, producto de la experiencia de apoyo a sobrevivientes de violencia digital y del acercamiento con grupos de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Destacó que el libre desarrollo de la vida sexual de hombres y mujeres no debe ser motivo de discriminación ni objeto de violencia digital, por lo que instó a que, quien haya sido víctima de algún abuso en el espacio digital, se acerque a las asociaciones e instituciones a fin de encontrar una red de apoyo.

Finalmente, los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y samuel Montoya Álvarez agradecieron a los asistentes de manera presencial y virtual, y reiteraron la disposición del IZAI para capacitar y asesorar en materia de protección de datos personales y privacidad.

El evento fue transmitido mediante el canal institucional de Youtube, IZAI Zacatecas, en donde puede ser consultado.