Hiromi pone a vibrar a Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con una energía creativa que abarca y eclipsa los límites del jazz, la música clásica y los parámetros del pop, se presentó en Plaza de Armas la pianista y compositora de origen japonés Hiromi Uehara, dentro del 36 Festival Cultural Zacatecas 2022.

Bajo su concepto musical único, la intérprete japonesa hizo su aparición en el máximo foro de la cultural en zacatecas. Acompañada por su piano, dio muestra de su facultad de fusionar lo moderno con lo clásico y, sobre todo, mezclar géneros tan diferentes como el jazz, el R&B y lo electrónico.

La ganadora del Grammy en 2011 ofreció un repertorio compuesto por melodías que conforman sus diversos álbumes discográficos, tales como “Another Mind, Place to Be, Beyond Standard, Voice y Spark”.

Con reverencias, Hiromi agradeció al público zacatecano las ovaciones y aplausos y, de forma especial, el que la recibieran y despidieran de pie en el recital que ofreció en el Centro Histórico de Zacatecas.

El Gobernador de Zacatecas inaugura ExpoMunicipios y Zac58

El Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, en compañía de María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, inauguró la ExpoMunicipios en el Centro Cultural Ciudadela del Arte.

Dicha exposición es una muestra representativa de la creación plástica y visual de diversos municipios como Pinos, Tlaltenango, Río Grande, Valparaíso, Jerez, Calera, Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe.

Después, el mandatario estatal puso en marcha Zac58: La casa del auténtico sazón zacatecano, en el cual se ofrece una muestra gastronómica, artística y cultural de la región, por lo que se podrán degustar platillos típicos de municipios como Pinos, Moyahua, Jerez, Trancoso, Teúl de González Ortega, Ojocaliente y Sombrerete, por mencionar algunos.

Imparten conferencia sobre la historia de la Antigua Casa de Moneda de Zacatecas

La historia reciente de Zacatecas no sería posible entenderla sin la minería. Por ello, no puede dejar de tenerse presente la funcionalidad que tuvo la Casa de Ensaye y Moneda, como una institución esencial para el funcionamiento de la economía regional y nacional en el siglo 19 en el país, aseguró el investigador Víctor Hugo Ramírez Lozano.

En el marco de las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2022 y al presidir la conferencia “Historia de la Antigua Casa de Ensaye y Moneda”, Ramírez Lozano, quien es miembro del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS), resaltó que el transcurrir de la entidad y de su capital fue un punto de referencia en la conformación del México de hoy.

Se presenta en la Cineteca Zacatecas, el libro de Carlos Belmonte Grey

En la Cineteca Zacatecas se realizó la presentación editorial titulada “El paraíso de las Emociones, Teoría, Producción y Contexto de la Experiencia Fílmica”, coordinado por Carlos Belmonte Grey, director e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Durante la presentación, Carlos Belmonte Grey señaló que este libro trata del cine popular en América Latina y que su contenido surgió en un Congreso en París, en el verano de 2019.

“Lo peculiar de este libro es el tema, ya que en México y en América Latina hay pocos estudios sobre las emociones en el cine; es decir, el cómo funcionan las emociones, cómo se crean, cómo funcionan desde los personajes de película y en el espectador” expresó.

Presentaciones para todos los gustos en el FCZ 2022

Como parte de la programación del 36 Festival Cultural Zacatecas 2022, también se presentó un recital a cargo de la soprano zacatecana Sheila López y el pianista José Cruz García, en el auditorio Juan García de Oteyza, del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

De igual manera, el Ensamble Amara, bajo la dirección de Alfonso Naranjo, ofreció un concierto en la Catedral Basílica de Zacatecas, en el que interpretó un selecto repertorio de grandes compositores. En tanto, el Grupo de Arte Alternativo “El Escarabajo” presentó en el teatro Fernando Calderón la puesta en escena “Ojos de Serpiente”.

El público infantil pudo disfrutar de las actividades del espectáculo de narración oral “Cuentos maravillosos”, a cargo del narrador Andrés Briseño, así como del concierto de rock infantil a cargo de la agrupación duranguense Drackincolmillos, la cual interpretó “Circo, maroma y rock, Negrito café, La legión vampirezca, Vampiros chupasangre”, entre otras.