Vicentico hace cantar a miles de zacatecanos

Zacatecas, Zac.- En una noche mágica, envuelta por la energía de su música y ante una abarrotada Plaza de Armas, el cantante argentino Vicentico se presentó con éxito en el Centro Histórico de Zacatecas.

En medio de la algarabía por su presentación, por vez primera en Zacatecas, interpretó temas de su más reciente material discográfico «El pozo brillante», en el cuarto día de actividades del 36 Festival Cultural Zacatecas 2022.

El máximo foro de esta fiesta de la cultura fue testigo de la gran velada que ofreció el cantante y ex vocalista de la agrupación Los Fabulosos Cadillacs, quien con más de una veintena de temas deleitó al público que desde el mediodía de este lunes se dio cita para disfrutar de sus canciones.

Vicentico compartió los temas de éste, su séptimo álbum como solista, que llega después de Último acto, así como de sus anteriores lanzamientos discográficos con Los Fabulosos Cadillacs, La salvación de Solo y Juan y En vivo en The Theater at Madison Square Garden.

Por las calles de adoquín y los callejones de rostro de cantera de la ciudad colonial zacatecana, se escucharon melodías como Quien Sabe, Las estrellas, Creo que me enamoré, No tengo, No te apartes de mí, Algo contigo Solo un momento, Viento, Fuera del mundo, Paisaje, Demasiada presión, Los caminos de la vida, Morir a tu lado, Ahora, así como sus éxitos con Los Fabulosos Cadillacs: Siguiendo la Luna, Padrenuestro, Vasos Vacíos y Yo no me sentaría en tu mesa.

El cantante ofreció un concierto de poco más de una hora y desde un principio atrajo la atención de sus seguidores, quienes constataron que tanto dentro de Los Fabulosos Cadillacs como ahora, en su faceta de solista, su talento y calidad es innegable.

Gabriel Fernández, nombre real del intérprete argentino, se llevó a Zacatecas en el corazón, tatuado a través de los aplausos y las ovaciones que le regaló su público en éste que ha sido considerado por propios y visitantes como el máximo foro de la cultura en la entidad.