Informa IMSS Zacatecas que próximo 10 de mayo tendrán actividades normales áreas de Urgencias y Hospitalización

Zacatecas, Zac.- Conforme lo establece el contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el próximo lunes 10 de mayo, Día de las Madres, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Zacatecas, comunica a su población derechohabiente y usuarios que serán las áreas de Urgencias y/o Atención Médica Continua, donde se otorgará atención con normalidad.

Los Hospitales Generales de Zona (HGZ) de Zacatecas y Fresnillo tendrán sus áreas de Urgencias Médicas al servicio de las personas que requieran atención, por lo que exhortan a la población a acudir y hacer uso adecuado de este servicio.

De igual forma contarán con servicio de Atención Médica Continua las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3 y No. 4 de Guadalupe, No. 5 de Jerez, No. 6 de Río Grande, No. 7 en Sombrerete, No. 9 de Concepción del Oro, No. 10 de Jalpa y la No. 21 de Calera.

Para el caso del programa IMSS-BIENESTAR, se contará con servicio de Urgencias en los Hospitales Rurales (HR) Pinos, Concepción del Oro, Villanueva, Río Grande y Tlaltenango.

Es importante destacar que el servicio de Urgencias, como su nombre lo indica, atiende la condición del paciente que pone en riesgo su vida, por lo que es necesario evaluar los casos de alto riesgo que requieren atención inmediata y al hacerlo acudir solo si es necesario, evitando saturar el servicio por urgencias sentidas.

De manera previa y teniendo ya el conocimiento de este día festivo, se han establecido roles de guardias para la atención de las áreas Hospitalarias y Quirófanos que desarrollarán sus actividades de manera normal.