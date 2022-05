Solicitan diputados de MORENA retener recursos del Congreso

Zacatecas, Zac.- La tarde de este jueves se llevó a cabo una rueda de prensa en la que los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dieron a conocer que solicitaron a la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado la retención de los recursos asignados a la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas para evitar desfalcos y fraudes ante las controversias legales que se viven actualmente.

El diputado Armando Delgadillo, informó que, momentos antes de la destitución ilegal de la que fue víctima para ser despojado de la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas, antes Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF) y ser suplantado por la diputada Priscila Benítez, solicitó a la Sefin se retuvieran los recursos económicos del Congreso para evitar fraudes, desfalcos, triangulaciones y malversación de los fondos.

Acompañado por las diputadas Maribel Galván y Analí Infante (Morena), así como por Fernanda Miranda (PVEM), Zulema Santacruz (PES) y los diputados Ernesto González (Morena), Nieves Medellín (Morena), Sergio Ortega (Morena) y José Luis Figueroa Rangel (PT), afirmó que se trata de una acción preventiva para proteger el dinero que le pertenece tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del Poder Legislativo.

Explicó que, debido a los procedimientos ilegales que dieron paso a la apropiación de la presidencia por parte de Benítez Sánchez, la bancada considera que se trata de una Suplantación, por lo que han interpuesto un recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), para que determine quién será el o la responsable de los recursos.

Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto González Romo comentó que, los diputados del PRI, PAN, PRD, MC y PT (excepto José Luis Figueroa Rangel) pretenden hacer uso indebido del recurso asignado al Congreso Local, esto, después de que no procedió la propuesta de reactivar las Herramientas Legislativas, mismas que consisten en la asignación de 200 mil pesos mensuales para cada diputado, por ello, se busca una retención precautoria.

Por su parte, la legisladora Maribel Galván dijo que, es prioridad mantener los principios de No Robar, No Traicionar y No Mentirle al pueblo, “nosotros estamos convencidos de que es la vía del árbitro la que en definitiva va a resolver este conflicto, pero entre tanto se resuelve queremos que la sociedad se sienta segura de que el recurso destinado para operación de la Legislatura va a ser transparentado”.