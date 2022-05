Si en el proceso interno hay piso parejo, vamos a ganar: Ricardo Monreal

Zacatecas, Zac.-El senador Ricardo Monreal Ávila señaló que si en el proceso de selección de candidatos a la presidencia de la República hay piso parejo “vamos a ganar “.

En entrevista con medios de comunicación afirmó que no declinará en sus aspiraciones legítimas de conducir el país. “Voy a ir hasta el final”, puntualizó.

Mencionó que una vez que el presidente de la República ha abierto el proceso, desde hace un año, “ voy a caminar sin violar la ley, a buscar más adelante, cuando se lance la convocatoria, convencer a los militantes y simpatizantes de Morena”.

Monreal Ávila expuso que en sus viajes fuera de la capital ha visto que surge mucha gente que de manera espontánea quiere formar comités de apoyo y grupos de simpatizantes, pero que todo se hará con respeto a la ley.

“Y aunque no estoy incluido en la lista de los señalados y referidos por el Presidente de la República, estoy en un partido democrático y hay gente que desea que participe y lo voy a hacer. Esa es una decisión firme y tajante que he tomado, ir hasta la última etapa de participación política”.

El senador Monreal consideró no confiar en las encuestas porque pueden ser susceptibles de manipulación, por lo que pugnará porque vayan por elecciones primarias organizadas por los órganos electorales, “es lo más conveniente para el país”.

Afirmó que cuando era gobernador, solía dirigir la orquesta y gobernar bien. “Y claro, la intención es saberla dirigir y también saberla conducir”, por lo que expresó que “claro que voy a saber dirigir al país, si el proceso interno se lleva a cabo con piso parejo, sin exclusión, con reglas claras, sin imposición ni favoritismo; vamos a ganar”.

Ricardo Monreal indicó que ya tiene un proyecto de nación que está perfeccionando, que incluye los grandes desafíos en educación, salud, cambio climático, medio ambiente, empleo, bienestar, seguridad pública y también los grandes desafíos que México tiene ahora.

Agregó que en el sexenio 2024-2030 se debe profundizar el proceso de transformación de las instituciones, consolidar el cambio de régimen y la democracia en México.

Dijo que continuaría con la política social y haría un llamado al pueblo de México a la unidad y la reconciliación, “porque soy de los que piensa que podemos llegar al mismo puerto, con el concurso y el acompañamiento de todos los sectores, dialogando y platicando con todos”.

Ricardo Monreal mencionó que para él, el primer problema que estará en el debate político es la seguridad, es quizá, el debate de debates y va a estar presente en la contienda presidencial del 24. Es un reto que no se ha logrado atenuar ni resolver en el país; no es un asunto localizado en un estado, es un asunto de estrategia nacional que no se ha podido enfrentar con éxito.

Finalmente dijo que después de cumplir con la responsabilidad que el pueblo le otorgue, regresará a Zacatecas, después del 2030 a Puebla del Palmar.