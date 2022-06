Luchen por sus sueños: Jorge “Travieso” Arce

Zacatecas, Zac.- Con un mensaje dirigido a la niñez y juventud de Zacatecas, el boxeador mexicano Jorge “Travieso” Arce conminó a que, con fe, perseverancia y disciplina, luchen por sus sueños, porque sólo así lograrán que se hagan realidad y obtendrán el éxito en la vida.

Al presentar su libro “Una promesa que cambió mi vida”, en la Cineteca Zacatecas, el pugilista siete veces campeón del mundo en cinco categorías diferentes agradeció al Gobernador David Monreal Ávila por permitirle promover en este estado la práctica del deporte, la activación física y la superación de vida.

El oriundo de Los Mochis, Sinaloa, dijo que, en el libro “Una promesa que cambió mi vida”, narra los encuentros que tuvo con Dios, así como, en situaciones de adversidad, las barreras y retos que tuvo que superar para subir al ring y levantar las manos en todo lo alto.

Considerado un hombre de fe, Jorge Arce describió los momentos que sorteó cuando tenía 10 años, tiempo en el que vivía con muchas carencias; en ese entonces, una señal divina lo motivó a querer ser campeón arriba del cuadrilátero, ya que todo lo que soñaba y visualizaba, se iba cumpliendo.

Él soñó en ser campeón y lo logró, gracias a una promesa que le hizo a Dios: que salvara a su padre luego de haber sufrido un accidente en el taller donde laboraba como soldador, y del que se pronosticaba su muerte. Él, prometió que lo restableciera y, a cambio, él le entregaría el cinturón de campeón a su padre. Al poco tiempo, su papá recuperó su salud.

Al tener como ídolo a la leyenda del boxeo Julio César Chávez, Jorge “Travieso” Arce dijo que “soñar no cuesta nada, ya que, al ser un niño con muchas carencias, siempre luché por lo que quería. Crucé más de 100 veces el desierto para irme a Estados Unidos y en 40 me atrapó la migra, y ahora hasta me quieren hacer ciudadano americano, pero yo amo México… Todo se puede lograr, con humildad, con trabajo, con actitud positiva, sin humillar a nadie”.

Previo a la pelea de exhibición que sostendrá ante Erick “Terrible” Morales el próximo viernes 3 de junio, en el Gimnasio Marcelino González, en la capital, “Travieso” Arce agradeció al Gobernador David Monreal y al pueblo de Zacatecas por permitirle estar en esta entidad, arroparlo y brindarle su cariño.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila y de María de Jesús Muñoz, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, el secretario técnico del IZC, Carlos Guillermo Salinas Flores, dio la bienvenida a Jorge Arce y destacó que sea un ejemplo para las y los niños, así como para jóvenes y adultos.