Es Ángela Aguilar representante Cultural de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con la encomienda de que difunda y ponga en alto el nombre y la grandeza del estado alrededor del mundo, el Gobernador David Monreal Ávila otorgó a la cantante Ángela Aguilar el nombramiento Representante Cultural de Nuestra Tierra, Zacatecas.

En el anhelo de que Zacatecas se convierta en la Capital Cultural de Latinoamérica y de que se conozcan todas sus bondades, el mandatario estatal concedió a la artista más joven de la dinastía Aguilar portar el estandarte que han llevado con orgullo Pepe Aguilar, su padre, y Antonio Aguilar, “El Charro de México”, como también lo han hecho grandes artistas que ha dado la entidad.

Al realizar la ceremonia de investidura en el Teatro Fernando Calderón, el máximo recinto de las actividades culturales en la entidad, el Gobernador David Monreal destacó la gran trayectoria y el legado que ha dado la familia Aguilar a Zacatecas, México y el mundo.

En presencia de Pepe Aguilar, a quien el mandatario estatal también le otorgó un reconocimiento tras la magistral interpretación de una serie de canciones, Ángela Aguilar se mostró complacida por este distintivo y ofreció, tal como se lo pidió el Gobernador, poner en todo lo alto el nombre de Zacatecas.

Con orgullo, dijo que dará lo mejor de sí y hablará de la grandeza de su gente, de la belleza arquitectónica y de la gran riqueza cultural de Zacatecas en cualquier escenario donde tenga la oportunidad de mostrar su música.

En su intervención, Pepe Aguilar retribuyó con agrado este reconocimiento dado a la familia Aguilar, y asumió con compromiso mostrar al estado de la mejor manera, porque está encantado de haber nacido y crecido en esta tierra, además de escribir las letras de sus canciones, con pensamientos sinceros y genuinos, siempre pensando en Zacatecas, “uno de los estados más mexicanos”.

De no haber nacido en Zacatecas, dijo, no tendría los valores que aprendió en su natal Villanueva; “cómo no le voy a agradecer a Zacatecas toda la estructura con la que me formó… y estoy orgulloso de estas tradiciones, como son el mariachi, la charrería y la música tradicional, que sigo con el mayor de los respetos”, expresó.

“Zacatecas, vale la pena el sacrificio, vale cualquier esfuerzo; Zacatecas es único, vale la pena pelear por Zacatecas, cada quien desde su trinchera, y yo peleo de esta manera, con la música; estoy muy orgullo de mi patria chica, de mi bendito Zacatecas”, añadió Pepe Aguilar, digno representante de esta tierra.

El Gobernador David Monreal resaltó a la familia Aguilar como heredera del arraigo, de la tradición, de la música tradicional mexicana, “una familia que le ha dado mucho a nuestro estado, y que, con figuras como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, colocó a Zacatecas en los ojos del mundo y que fuera conocido más allá de las fronteras”.

“Hay razones de sobra para recuperar los valores de nuestra familia, para luchar por la regeneración del tejido social, y seguro estoy que la familia Aguilar nos ayudará, como siempre lo ha hecho, con su música, a generar bienestar, porque es vista como ejemplo de esfuerzo, como motivación para las y los jóvenes, es símbolo de unión y amor familiar”, expresó el mandatario estatal.

El Gobernador David Monreal coincidió con Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, en que, seguramente, Zacatecas resonará fuerte en todo el mundo con embajadores como Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar.

En la ceremonia-concierto también estuvieron presentes miembros de la familia Aguilar, comunidad artística, representantes de las cámaras empresariales, así como de los Poderes Judicial y Legislativo de Zacatecas, así como el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, funcionarias y funcionarios de la administración estatal.