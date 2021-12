Zacatecas tendrá internet gratuito

Zacatecas, Zac.-El Gobernador David Monreal Ávila anunció la llegada de 828 equipos técnicos del Programa Internet para Todos, que gracias al convenio que firmó con el Gobierno de México, permitirá llevar este servicio a las zonas de Zacatecas que no lo tenían.

Inicialmente, la cobertura será en 38 municipios con el objetivo de lograr la conectividad y la comunicación en los lugares en que no se cuenta con este servicio.

El Gobernador destacó que, gracias a la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora será posible que los lugares de más difícil acceso en la entidad, que no tienen cobertura porque no fueron consideradas rentables para las empresas privadas, tengan este servicio no sólo como un beneficio sino como un derecho para que estudiantes, amas de casa, comerciantes y población en general tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar.

El acuerdo impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación permite que la población zacatecana se beneficie con un total de 900 puntos con acceso a internet gratuito, que deberán estar instalados antes de que termine este año, en colonias y comunidades de los municipios: Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Calera, Guadalupe, Genaro Codina, Calera, Cuauhtémoc, El Salvador, Enrique Estrada, Francisco R. Murguía, Fresnillo y Genaro Codina.

Así como de: Guadalupe, Jalpa, Jerez, Loreto, Luis Moya, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Nochistlán, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Santa María de la Paz, Sombrerete, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teul de González Ortega, Tlaltenango, Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, Villa de Cos, Villa García, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas.

El Gobernador Monreal Ávila hizo referencia a las bondades de este programa que llevará comunicación y posibilidad de acercamiento entre las y los zacatecanos que habitan en el estado y con aquellos que se encuentran fuera de su tierra, especialmente, en esta época navideña. Subrayó que la cobertura incluye a municipios donde, incluso no hay ni cobertura telefónica.

Reconoció a la Delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, así como a las y los Servidores de la Nación, quienes, junto con un equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Carlos Alberto Zúñiga Rivera, ayudarán a instalar dichos equipos.

Ahora no sólo van a llegar becas, vacunas y los programas sociales a la gente; los municipios tendrán conectividad y las familias podrán acercarse, por medio de la tecnología, pese a la distancia física, afirmó el mandatario.

Los módems con internet satelital tendrán cobertura en 150 metros a la redonda del punto donde estarán colocados, son equipos dotados con un chip de rastreo y que únicamente funcionarán en la zona donde fueron instalados y programados. Por ello, el Gobernador pidió a la población que ayude a su resguardo y cuidado, porque es para beneficio de todos.