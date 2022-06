Alumna de la UA de Artes, Regina García obtiene primer lugar en concurso de Colima

Zacatecas, Zac.-Regina García Castillo, destacada alumna inscrita en los niveles previos de la Licenciatura en Música con énfasis en instrumento de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con apenas quince años, obtuvo el 1er lugar en la categoría de Jóvenes Talentos del 14º Concurso de Intérpretes “Ciudad de Colima” dentro del Festival Internacional de Guitarra “Guitarromanía” en su 16ava edición.

El concurso consistió en dos etapas en las que interpretó “Invierno Porteño” y los tres movimientos de “El Decamerón Negro”, obras de Astor Piazzolla y Leo Brouwer, respectivamente.

En entrevista Regina García, expresó que, tras haber sido galardonada con este premio, además de un diploma y un apoyo económico, otro de los beneficios que recibió es que en la próxima edición del festival “Guitarromanía”, podrá regresar a ofrecer un concierto, por lo que –dijo- me siento muy emocionada de poder volver al festival el próximo año, pero ahora como concertista, eso es lo más valioso.

Al hablar de lo que la música y la guitarra significan en su vida, mencionó que “la guitarra y la música para mí son una forma de expresarme, han traído muchas cosas positivas a mi vida, no solo en cuanto a mi formación académica, sino también en lo personal, pues ambas, me han permitido tener una gran cantidad de interacciones sociales, he conocido a muchas personas y he aprendido de ellas, la guitarra es mi compañera de aventuras”.

Finalmente, hizo a todos los jóvenes a que luchen por sus sueños y apuesten por involucrarse en cualquier disciplina artística que les agrade, “los invito a que, si tienen la oportunidad, se involucren en el mundo de las artes, y a todos los que ya están practicando alguna disciplina, quiero decirles que es cuestión de ser perseverante para lograr lo que nos proponemos”.

Por esta razón, Regina García representa un gran orgullo para la Máxima Casa de Estudios, ya que dedicarse a la música implica disciplina, creatividad, superación constante, perseverancia y estudio. Además de que su participación en actividades como ésta demuestra el talento que tienen los jóvenes universitarios y pone en alto el nombre de la institución.

Cabe destacar que la entrega de premios de dicho concurso se llevó a cabo en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz” en Colima, en donde participaron como jurado Arodi García, Isaac García y Winfried Kellner.