La Reforma va, pues a nadie conviene una universidad estática: Ibarra Reyes

Zacatecas, Zac.-Sí nos vamos a morir, hay que morirnos de algo, no solo de estar sentados esperando que pase el tiempo, advirtió este lunes el rector Rubén Ibarra Reyes ante cientos de estudiantes, maestros y trabajadores universitarios reunidos en la sala principal del teatro Fernando Calderón, para invitarlos a sumarse activamente en el proceso de reforma por el que atraviesa la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Al presidir el evento donde Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, presentó la conferencia magistral “El Marco Curricular Común”, el rector Rubén Ibarra Reyes recordó que la UAZ, es una institución que está en movimiento, transformándose, pues a nadie conviene tener una universidad estática.

“Ese es el peor error que podemos cometer hoy en día”, y por ello dijo el rector, es que en la máxima casa de estudios de los zacatecanos “hemos emprendido un proyecto refundacional, a través de un proceso de reforma”.

Ibarra Reyes recordó que la universidad pública tiene como una de sus responsabilidades, la formación continua de calidad para las generaciones del hoy y del mañana, dijo, con una visión humanística e integral que incida y sea eje articulador del desarrollo. Además, que sea útil en la resolución de las problemáticas emergentes de nuestra sociedad.

En este contexto, señaló el rector, la unidad académica Preparatoria y sus 13 programas distribuidos en distintos municipios de Zacatecas, tiene un rol fundamental en el actual Proceso de Reforma, “ya que en gran parte serán quienes encabecen los cambios, y para quienes asumimos el desafío de realizar un profundo diagnóstico y estudio que nos permita dotarles de una educación que los prepare para la realidad que vivimos, pero más aún que los haga proactivos como ciudadanos y profesionistas comprometidos con Zacatecas y México”.

“Hoy, damos muestra de la misión que hemos asumido al frente de la presente administración rectoral que me honro en encabezar, de llevar la educación a todos los jóvenes en edad formativa y la de mejorar nuestros procesos académicos y administrativos. El camino aún es largo, pero el impulso y la determinación de la comunidad universitaria no se detienen”.

En el mismo evento, Angélica Colin Mercado, directora de la unidad académica Preparatoria de la UAZ -quien además encabeza la comisión del Proceso Integral de Reforma del Nivel Medio Superior Universitario-, recordó que “la educación es la única vía para salir adelante frente a todas las crisis sociales que se nos presentan”.

Con el Marco Curricular Común, señaló Colin Mercado, se tiene una concepción actualizada para concebir a la educación media superior en el país. Se avanza una página más en este

proceso, donde dijo, “juntos tenemos una ruta crítica para llevar a buen puerto los trabajos de reforma y auto transformación, de la universidad pública del país”.

“La única vía para dar muestra de interés, para poder avanzar, trascender y superar la crisis multidimensional por la que atraviesa nuestra sociedad, es tomando en cuenta la política pública que pugna por el desarrollo humano integral de los universitarios, enfocados hacia la ruta de la auto transformación, para tener bachilleres que incidan en la sociedad y sean el factor determinante de una formación integral para la vida”.

Por ello Colin Mercadeo convocó a toda la comunidad de nivel medio superior de la UAZ, “a seguir sumándonos a este proceso de reforma institucional”, sin olvidar que la educación es un bien público, y sobre todas las cosas, planteó, “en las diferencias, construyamos consensos”, porque lo importante es que “tenemos causa y tenemos casa”.

Por su parte, Juan Pablo Arroyo Ortiz, invitó a la comunidad universitaria, a tomar en cuenta las propuestas de reforma que se originan desde el gobierno federal, para todas las escuelas públicas de nivel medio superior, y superior universitario. Sobre todo, recordó a pregunta expresa de un docente presente en el evento, sobre la obligatoriedad o no de asumir esas directrices: “la UAZ es libre, autónoma, y por determinación de su Consejo Universitario se puede quedar como está”.

“La decisión final es de la UAZ, en eso no queremos imponer –en el gobierno federal-, ninguna cuestión”, dijo Arroyo Ortiz, pues, de hecho, ironizó, pudo haberse hecho lo que, en anteriores gobiernos autoritarios, “dictar la reforma desde una oficina en la Ciudad de México, y órale, aplíquenla”.

Pero éste no es el caso, dijo, pues en el actual régimen federal “estamos planteando cambiar el sentido de la escuela, de todo lo que significa la educación”. Y para el caso específico del bachillerato, recordó, éste es la base del futuro de los jóvenes, “tememos que buscar cómo estos jóvenes puedan participar en la vida social, ser sujetos de derecho que aprendan cognitiva y emocionalmente”.