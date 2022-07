Democracia: fortalecida con la participación de la mujer

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.-El día de ayer se cumplieron 67 años de que la mujer emitió su voto por primera vez en nuestro país. Es por supuesto el primer paso que abrió camino para que las mujeres avanzaramos en el desarrollo democrático mexicano, lo que sin duda aportó para que hoy tengamos gobernadoras, magistradas, senadoras y por supuesto, comisionadas y demás servidoras públicas porque, aunque no todas son por voto popular, lo cierto es que ir ganando espacios en nuestra democracia es resultado de una lucha de derechos constante.

Nuestros derechos políticos alcanzaron su mayor plenitud el 31 de diciembre de 1974 cuando entró en vigor la reforma constitucional que estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, mientras que la prohibición de la discriminación por cualquier motivo, incluyendo el género, quedó establecida casi 27 años después. Se trata de pasos que constituyeron la apertura institucional, sin embargo, fue un cambio que llegó lentamente, pues aún en la segunda mitad del siglo XX se mantenían creencias retrógradas que no permitían a una mujercrecer y desarrollarse políticamente.

Hablar de la igualdad de género no es un tema de mujeres, sino una cuestión que obliga a las autoridades a atender y dar cumplimiento en la práctica a los derechos humanos, pues de ello depende el trato equitativo en la esfera pública y privada.

Aunque se ha avanzado, la desigualdad de género en la Administración Pública Federal (APF) aún está presente, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que analizó más de 290 instituciones del Gobierno federal, con énfasis en el puesto y nivel de ingresos de más de 168 mil personas que trabajan en las secretarías de Estado y que entre sus conclusiones señaló que solo el 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres, mientras que este porcentaje disminuye a 28% para las jefaturas de unidad.

De forma particular, puedo decir que en mis 30 años de carrera siempre he impulsado el desarrollo de las mujeres, he creído en su capacidad y por ello he tenido la satisfacción de ver cómo los equipos se desdoblan para ocupar espacios que se han ganado con su profesionalismo, capacidad y compromiso.

Además, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)apostamos por desarrollar mecanismos de igualdad que aporten a las oportunidades de las mujeres, impulsando nuestrosderechos políticos, económicos, culturales y civiles desde todos los espacios institucionales; este es un compromiso afirmativoque practicamos dentro de nuestra Instituto, lo que coadyuva a la erradicación de las aún enormes disparidades de oportunidades que aun persisten para nosotras.

Parte de este compromiso es el desarrollo del buscador de Género de la PNT en el cual estamos trabajando desde la Dirección de Tecnologías en coordinación con Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, y que tiene como objetivo el establecer códigos funcionales dentro del funcionamiento de nuestra base de datos nacional para poder brindarnos información oportuna y útil con apego a los criterios de género.

Así, con estos esfuerzos buscamos no solo fijar la palabra “equidad” dentro de un procedimiento administrativo, sino que queremos fijar una estructura de respuesta pensada directamente en las mujeres y en otros grupos en situación de vulnerabilidad para hacer frente a las desigualdades que aún enfrentamos al ejercer nuestros derechos políticos, educativos, de igualdad y por supuesto, de acceso a la información.

Tuvieron que transcurrir 130 años desde las primeras elecciones constitucionales en México para que se reconociera el derecho al voto de las mujeres y otros 67 para que la ley estableciera la igualdad sustantiva en materia de derechos político-electorales. Hoy tenga por seguro, el avance de las mujeres es imparable, nuestra participación es elemental para el funcionamiento de todo un país.

Continuemos trabajando de la mano desde todos los sectorespara mantener e impulsar estos logros.

@JulietDelrio