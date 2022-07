Otro incremento al precio del pan

Visión y percepción

Por Salvador del Hoyo B.

Zacatecas, Zac.-Por tercera ocasión, en menos de un año, los panaderos de Zacatecas anunciaron, en conferencia de prensa, un nuevo aumento a los costos del pan. Otro duro golpe a la economía de los zacatecanos.

Expusieron ante los medios de comunicación que, debido al incremento a los insumos que ellos requieren para la elaboración de este importante producto de la canasta básica, se vieron en la necesidad de subir su costo.

Este anuncio (dado a conocer el pasado jueves, primero de julio) es el tercero en menos de un año. A finales del 2021 fue el primero y en marzo de este año, el segundo. La situación para ellos también es muy complicada para poder seguir elaborando sus productos.

La carestía sigue afectando a los mexicanos, pese al anuncio que hizo el presidente de la República, sobre un plan de apoyo para mantener los precios de insumos de la canasta básica. Esto no ha ocurrido y la inflación que le ha afectado a México, no se puede contener.

El consumo del pan es básico para la alimentación de los mexicanos y, en Zacatecas no es la excepción. Así que, a partir de hoy lunes, 4 de julio, el costo del bolillo y el pan dulce, costará 10 pesos (el incremento será de un peso).

Los panaderos aseguraron, en su conferencia de prensa, que las ventas les podrían disminuir en un 30 por ciento, por eso es que los integrantes de la asociación de panaderos, decidieron anunciar el incremento al precio del pan, aquí en Zacatecas.

Los costos de su materia prima (harina y azúcar, entre otros) nos los han incrementado en un 200 por ciento, situación que nos obliga a ajustar el precio, señalaron.

Otro problema que han tenido, en lo que va del año, es que han cerrado entre 8 y 10 panaderías y, por ende, el despido de personal por no poder sostener sus salarios. El motivo, señalaron, los altos costos de los insumos.

Además, aseguraron que no han tenido respaldo del gobierno para poder afrontar esta crisis.

Dos de los gremios más importantes de Zacatecas (panaderos y transportistas) han tenido que incrementar el costo de sus servicios ante la precaria situación económica que vive el país, y los salarios no alcanzan para poder subsistir.

La situación económica se sigue agravando y todos esperamos que el gobierno federal encuentre la forma de mejorar las condiciones de los ciudadanos.