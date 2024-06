El Día del Zacatecano que vive y trabaja en México

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INA

El pasado domingo 9 de junio se llevó a cabo, como cada año, el Día del Zacatecano. Esta celebración se ha convertido ya en una tradición, pues se realiza desde hace 74 años. Fue en 1950 cuando un grupo de jóvenes provenientes de mi tierra, Zacatecas, se reunió en la Ciudad de México para intercambiar ideas, recuerdos y experiencias de nuestro bello estado, con la finalidad de hacer sentir el espíritu zacatecano en la gran metrópoli de México.

Años más tarde esta fecha tomó fuerza y abrió paso para la creación del “Centro Social y Cultural Zacatecano”, que hoy en día es presidido por Isidro Robles Castañeda. En esta conmemoración se realizaron múltiples actividades representativas de diversas regiones de Zacatecas a cargo del Gobierno del estado. Además, estuvimos acompañados del ritmo de la banda sinfónica. Año con año nos reunimos zacatecanas y zacatecanas que trabajamos en distintos sectores como el político, empresarial, social y artístico.

En la actualidad, se cuenta con un registro de casi 500 mil personas (21 mil familias originarias) de Zacatecas que radican en la Ciudad de México, de segunda y tercera generación. En el Estado de México se registran datos que duplican los anteriores. Es así como más de 20 mil paisanos y paisanas asisten a este evento cada año para demostrar que nuestra tierra está presente en el corazón de miles de personas. Sin duda, seguiremos poniendo en alto el nombre de Zacatecas a base de trabajo, como nos enseñaron a hacerlo.

No olvidemos que la labor que todas estas familias zacatecanas desempeñan en la capital del país tiene un gran impacto en la economía en nuestra entidad. El 50% de los turistas que visitan nuestra tierra es parte del resultado de la promoción y difusión que hacemos en el centro de México.

Quienes conocen el ímpetu de las y los zacatecanos constatan que de manera constante transmitimos a cada persona las bondades que tiene nuestra tierra, sus atractivos culturales, gastronómicos, históricos, entre otros. Al visitar nuestro estado pueden respaldar cada una de nuestras recomendaciones.

Al igual que miles de zacatecanos y zacatecanas me he tenido que desplazar de mi entidad para seguir creciendo como profesionista y emprender nuevos proyectos. A pesar de que cada semana me encuentro en la Ciudad de México trabajando como Comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vivo en Zacatecas. Mi mente y corazón siempre se encuentran allá.

Como mexicana, pero sobre todo como zacatecana, siempre estaré orgullosa de mis orígenes. Continuaré trabajando en todo momento desde cualquier trinchera en la que me encuentre para ayudar a mi gente, defender sus derechos y, sobre todo, mejorar sus condiciones de vida para un mejor futuro. Como lo dice el lema de nuestro Estado: “El trabajo todo lo vence”.

