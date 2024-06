La nueva configuración política

Visión y percepción

Por Salvador del Hoyo Bramasco

Zacatecas, Zac.-Después de pasadas las elecciones del 2 de junio, una nueva configuración política regirá en nuestra entidad. Es verdad que Morena ganó las dos senadurías y las cuatro diputaciones federales, pero en lo local se registraron sorpresas.

Llegan Saúl Monreal y Verónica Díaz, ganadores de la contienda por mayoría pero, también Claudia Anaya (PRI), llegará por primera minoría y Geovanna Bañuelos (PT) repetirá por la vía plurinominal.

Las diputaciones federales las ganaron Soledad Luévano (Distrito 1); Julia Olguín (Distrito 2); Ulises Mejía (Distrito 3) y Ana Luisa del Muro (PT. Distrito 4). Todos de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Pero, lo importante del caso, es que los municipios más importantes, cómo Zacatecas, Fresnillo y Jerez los ganó la oposición (PRI, PAN y PRD). Morena solo mantuvo Guadalupe. Fue una derrota muy dolorosa para el partido gobernante. Hay que aclarar que Guadalupe y Zacatecas fueron impugnados por los candidatos perdedores (por presuntas irregularidades) y habrá que esperar la resolución de los tribunales.

El Congreso del Estado también ya quedó con sus 30 diputados. Después de concluido el conteo de las actas distritales se dieron a conocer a los plurinominales, y el bloque oficial no tendría mayoría calificada para hacer cambios importantes a la Constitución.

Los de la coalición PT, Panal y PES (este último perdió su registro al no alcanzar el 3 % de la votación) se consideran opositores al no ir aliados con Morena y Partido Verde. Previo a las campañas no se pusieron de acuerdo y hubo un rompimiento muy fuerte.

Así que veremos cómo se comportan los diputados de la XLV Legislatura. Hay temas muy importantes, cómo la revocación de mandato y la iniciativa de Ley ISSSTEZAC, entre otros, que deberán atender y darle salida.

Vienen nuevos tiempos políticos y la carrera por la gubernatura del 2027 ya comenzó. Hay varios personajes que comienzan a perfilarse y trabajarán para ser los elegidos (as) por sus diferentes institutos políticos.