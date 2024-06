Reflexionan Beristáin y De Tavira sobre el teatro como arte del instante y la presencia

Zacatecas, Zac.- Luego de ser galardonados con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde, Arturo Beristáin y Luis de Tavira ofrecieron, en el patio del Museo Zacatecano, la Conferencia Magistral “López Velarde al Teatro”, que se tornó en un diálogo sobre el teatro, entre los zacatecanos, desde sus orígenes délficos hasta su desarrollo, en lo particular.

Enmarcado en las actividades de las Jornadas Lopezvelardeanas 2024, Beristáin habló de los orígenes que inician con los gritos dionisíacos y evolucionan hasta lo que se reconoce como la representación teatral.

En Delfos -dijo- en la entrada al Oráculo decía: conócete a ti mismo y encuentra la medida, para después hacer referencia a los 18 trabajos que, a lo largo de más de 50 años, 11 han sido teatro mexicano realizado junto con Luis de Tavira y que hablan de la necesidad de “encontrarnos a nosotros mismos a través del teatro”.

Por su parte, Luis de Tavira habló del reconocimiento que el Gobierno de Zacatecas les hizo con la entrega del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde, lo cual consideró como un reconocimiento asombroso, que entendió como un homenaje al teatro y como fruto de la amistad.

Algo adicional -sostuvo- fue el recibirlo por igual con Arturo como cómplice en conjunto, apreciar que el teatro no se hace solo y que funda amistades. En este precepto délfico, dialécticamente, se entiende que “si no tienes medida del cosmos, no puedes saber qué eres tú”.

Así que el teatro -consideró- es un espejo y un diálogo para conocerse a sí mismo “y la lección más importante que he recibido de la experiencia del teatro y traerla aquí, a nuestro pensamiento, es lo que me ha enseñado la altísima condición que se alcanza cuando llegamos a hacer reunión. El teatro es reunión, convoca a ello y es la reunión lo único real; éste aquí y zacatecano momento en el que estamos, el arte del instante y la presencia”.