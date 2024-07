Crisis en la legislatura

Por Salvador del Hoyo Bramasco

Zacatecas, Zac.- Trabajadores tomaron las instalaciones del Congreso del Estado, debido a que supieron que no les iban a pagar el bono trianual, que reciben desde hace algunas legislaturas. Dicen los diputados que no es obligatorio y que, además, ya no hay dinero.

Negociaciones frustradas, entre integrantes de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) y trabajadores sindicalizados, provocaron que, tanto ellos, cómo los de base impidieron que se realizara la sesión ordinaria del pasado viernes.

No hubo forma de que llegaran a un acuerdo y, para el sábado buscaron una sede alterna (el auditorio del COZCYT), hasta donde llegaron los trabajadores inconformes a impedir que se realizara la sesión. Hasta un enfrentamiento hubo entre un diputado y trabajadores que les quitaron el micrófono.

Maribel Galván, presidenta de la Mesa Directiva, solicitó mediante un oficio, dirigido al Secretario General de Gobierno, el «auxilio de la fuerza pública con el fin de resguardar la labor legislativa en la sede alterna…» Incluso cambiaron esta sede a Ciudad de Gobierno y allí sesionaron, con el resguardo de la fuerza pública.

Ayer domingo, luego de llegar a un acuerdo, los diputados pudieron sesionar en la sala de plenos del edificio legislativo, para llevar a cabo la sesión con el que cierra el periodo ordinario de sesiones.

Dicen que podría abrirse un perÍodo extraordinario con el fin de aprobar, por ejemplo, la nueva Ley ISSSTEZAC, tema que ha puesto en alerta a todos los trabajadores que cotizan en la institución.

La situación (con los trabajadores) todavía no está solucionada. Ellos también están alerta sobre la actitud de los legisladores que están al frente de las comisiones más importantes.

Veremos qué pasa en la semana, pero hay mucho malestar. Ayer cedieron los trabajadores… Pero están muy pendientes.