Reconocen a corporaciones policiales, Ejército y GN su contribución al proceso de pacificación

Zacatecas, Zac.- Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció a las Fuerzas Armadas y a la Policía Estatal Preventiva por su contribución en el proceso de pacificación.

Durante la ceremonia cívica de Honores de la Bandera, realizada en las instalaciones de la Guardia Nacional, se hizo entrega de un reconocimiento a algunos integrantes de esta corporación; ahí, el Secretario General de Gobierno transmitió un saludo y un agradecimiento a las familias de los elementos de las corporaciones policiales y del Ejército, quienes, dijo, “se sienten orgullosos de que ustedes sean pieza fundamental en un proceso histórico de Zacatecas, que será la pacificación del estado”.

Reconoció a las corporaciones que a diario arriesgan su vida “para que podamos vivir en paz, pues, sin paz, no podemos tener nada; sin paz, no hay libertad, y una sociedad sin libertad no puede progresar, no puede tener bienestar”.

Finalmente, dijo que la encomienda del Gobernador David Monreal Ávila es que no se afloje el paso, que en este segundo semestre se sigan realizando las tareas con el mismo ahínco para cerrar con fuerza, unidad y esperanza.