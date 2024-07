Ni la lluvia nos detiene en el Festival Cultural y Artístico de Julio

Zacatecas, Zac.- Con una espectacular presentación, con más de la mitad del show bajo la lluvia, Los Elegantes de Jerez mantuvieron al público guadalupense emocionados de escuchar sus más grandes éxitos, y por supuesto, sin parar de bailar.

Al subir al escenario se empezaron a escuchar las primeras notas de su más grande éxito: ‘Tú’, con saxofón, pero como buenos jerezanos iniciaron su presentación acompañados de música de banda, para seguir con una de las melodías más aclamadas: ‘Por ti’.

‘Que no me faltes tú’ y ‘Loco’, fueron canciones incluidas en el repertorio de Los Elegantes de Jerez, que prometieron que si la gente no se iba, no dejarían de cantar a pesar de la lluvia torrencial que calló durante su presentación.

Con ‘Desperado’, ‘Morenita’ y ‘La vaquilla’, empezaron a convivir con su público muy a su estilo: arriba del escenario y bailando al ritmo de tambora.

Así como lo prometieron, esta presentación en el Festival Cultural y Artístico de Julio, la hicieron por demás especial, pues contaron en el escenario con cuatro invitados de lujo: Gael Huerta y Los Reales del Río.

Además, también compartieron escenario con Grupo Reactor, con quienes interpretaron ‘Plan’, que grabaron a dueto en la más reciente producción de sus invitados, para cerrar con los Hermanos de León de Tamaulipas, con quienes interpretaron ‘Robarte un beso’ y ‘Fruta prohibida’.

Entre su selección musical para su presentación de esta noche en el Festival Cultural y Artístico de Julio, que se prolongó por más de dos horas, consideraron melodías románticas conocidas por todos, como ‘Así fue’ y ‘En realidad’.

‘El pávido návido’ Y ‘El sinaloense’ fueron de las últimas canciones con las que –bailando sin parar– se despidieron del público guadalupense.