Invita a ser parte de la Campaña “Dona Sangre, Salva Vidas”

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Guadalupe, Zacatecas, que encabeza Pepe Saldívar, a través de la Secretaría del Bienestar Social, invita a la población en general a ser parte de la campaña de donación de sangre denominada ‘Dina sangre, salva vidas’.

Para participar en esta campaña se requiere presentar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y se podrá ser candidato a la donación de sangre después de 6 meses de un parto, aborto o cesárea, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en el último año, no presentar síntomas de infección aguda como tos, gripa o fiebre y no estar embarazada o lactando.

Asimismo, las precauciones que se deben de tomar en cuenta antes de donar sangre, son ayunar un mínimo de 4 horas y no más de 12 horas, tomar abundante agua, evitar el consumo de alimentos con grasa 24 horas antes de la donación sanguínea, no ingerir bebidas alcohólicas durante las últimas 24 horas y no estar desvelado.

Las personas interesadas deberán acudir a un pre registro a la Subdirección de Salud Pública ubicada en la Presidencia Municipal de Guadalupe a partir de esta fecha y hasta el próximo 25 de agosto en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Esta campaña de donación de sangre se llevará a cabo en la Presidencia Municipal de Guadalupe el día 28 de agosto de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La donación de sangre es un acto solidario que salva la vida de millones de personas en todo el mundo pues contribuye al bienestar de los pacientes que dependen de las transfusiones para mejorarse de sus afecciones.