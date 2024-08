Otorgan Medalla Nacional al Mérito Dancístico al universitario Carlos Lozano Medina

Zacatecas, Zac.-En el marco del 52º Congreso Nacional para Maestros de Danza “Danzantes Zacatecanos: Ecos de Tradición”, organizado por el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C., se le entregó la Medalla Nacional al Mérito Dancístico “Maestro Marcelo Torreblanca” al fundador y director del Conjunto de Danza Folclórica Tenamaxtle de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Carlos Lozano Medina.

Este reconocimiento, otorgado por la Comisión de Honor y Justicia, así como del Comité Ejecutivo Nacional, se le entregó al universitario en honor a su enorme contribución al rescate, preservación y difusión de las danzas y bailes tradicionales de Zacatecas y México. La Medalla Nacional al Mérito Dancístico es la máxima presea que otorga la más grande y antigua asociación de danza en su tipo en todo el continente americano.

Al recibir dicho galardón, Lozano Medina expresó su emoción y orgullo por la distinción a su esfuerzo y dedicación, aseverando que este logro es el testimonio del impacto que ha tenido su trabajo: “Para mí es una emoción muy grande que me hayan tomado en cuenta y valoren el esfuerzo que he puesto en la investigación. Siempre he llevado con orgullo la camiseta universitaria, y me llena de satisfacción que un integrante de la UAZ pueda recibir un reconocimiento de tal magnitud”.

El profesor Carlos Lozano Medina, nacido el 2 de julio de 1961 en Hermosillo, Sonora, es una figura central en la danza tradicional zacatecana. Desde 1982, ha desempeñado un papel clave como profesor investigador en la UAZ, siendo el único miembro activo de los fundadores de los talleres artísticos. Además, su liderazgo ha llevado al conjunto Tenamaxtle a conseguir un destacado reconocimiento a nivel local, estatal, nacional e internacional.

A lo largo de su carrera artística y académica, ha participado en seminarios de danza y cultura, al tiempo que ha completado diplomados en gestión cultural y desarrollo cultural, ampliando su impacto en la promoción de la cultura en la entidad. Su labor incluye una extensa investigación y docencia en danza folclórica, con montajes coreográficos basados en estudios de campo y bibliográficos. Entre sus proyectos más destacados se encuentran investigaciones sobre las tradiciones en Miguel Auza, la Ex Hacienda Pastelera y el Tamborazo Zacatecano.

Como director del conjunto de danza folclórica, ha realizado más de mil 700 presentaciones y 12 giras internacionales, llevando la danza zacatecana a países como El Salvador, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Además de su labor académica, ha impartido conferencias sobre danza y cultura, ha sido autor de exposiciones fotográficas como “Ven y asómate a la danza”, escribió el libro “Entre Víboras y Chirrionas», que explora las tradiciones dancísticas de Zacatecas, e impulsó la creación del Museo Nacional del Folclor Mexicano en Guadalupe, Zacatecas.

Sin duda el profesor Carlos Lozano Medina ha dejado una huella profunda en la danza tradicional mexicana, con una pasión y dedicación que han trascendido fronteras y generaciones, además su legado es evidente en la influencia que ha tenido en la danza tradicional zacatecana y en la formación de nuevos maestros y compañías de danza.