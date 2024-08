Al margen de la normatividad, las peticiones de maestros de Educación Física

Guadalupe, Zac.- Las solicitudes y demandas que han realizado los profesores de Educación Física que tomaron las oficinas centrales de la Secetaría de Educación de Zacatecas (SEZ) están al margen de la normatividad.

Así lo indica la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en el oficio USICAMM/DSyCP/153/2024, en el que emite una respuesta luego del análisis de las peticiones de los profesores zacatecanos.

Esta respuesta y el dictamen que manifestó ese órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) les fueron presentados a los maestros de Educación Física solicitantes y al propio Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en una reunión de trabajo que se sostuvo con ellos el pasado 16 de agosto.

A manera de antecedente, es importante destacar que la Secretaría de Educación de Zacatecas ha realizado mesas de trabajo, abordando este mismo tema, con los maestros manifestantes y con la propia representación sindical, particularmente desde el 2 de julio del presente año.

Ante la opinión pública, es importante dejar en claro que en todas y cada una de las reuniones se abordaron alternativas que permitieran, en conjunto, acceder a la solicitud planteada.

Se exploraron varias opciones y, no obstante, la conclusión fue que, por norma, no es posible justificar los movimientos de centros de trabajo y por horas de los docentes en el sentido solicitado, pues, de hacerlo, eso generaría observaciones para la administración educativa. (Titular, Dirección de Capital Humano -entre otras-).

Además, no habría argumento para solventar las observaciones a los entes fiscalizadores (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado y Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacateca).