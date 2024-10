Mariana Terán Fuentes, invitada especial de Claudia Sheinbaum en “La Mañanera”

Zacatecas, Zac.-En el marco de los 200 años de la promulgación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Mariana Terán Fuentes, fue invitada a participar en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante su intervención en la sección especial denominada “Suave Patria”, Terán Fuentes abordó la importancia de este documento en la historia de nuestro país, el cual se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación (AGN).

La creadora de la Cátedra Internacional de Federalismo “Francisco García Salinas” en la UAZ, destacó la importancia de que los mexicanos mantengan viva la memoria de esta Constitución, pues -dijo- unió lo que estaba a un paso de separarse y logró sobreponerse a contrastantes geografías, sociedades y culturas. Terán resaltó que es crucial recordar la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824, hace exactamente 200 años, ya que “tenemos un pasado común que nos ha forjado como nación, esta Constitución logró construir una república capaz de integrar los suelos tostados de Veracruz con el esplendoroso desierto de Sonora”.

En este sentido, Mariana Terán explicó que México venía de un pasado virreinal en donde la Nueva España era parte integrante de la monarquía española. Con la consumación de la Independencia, el imperio no logró formar una constitución y la monarquía mexicana no sobrevivió. Sin embargo, “el poder no conoce vacíos”, afirmó, refiriéndose a cómo el poder fue asumido por las provincias que comenzaron a movilizarse. Las cuatro provincias más radicales (Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas) decidieron que la forma de gobierno debía ser la república federal para asegurar su autonomía.

A su vez, la catedrática de la UAZ, detalló que en 1823 quedó dibujado el federalismo, pero fue con el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, la Carta Fundamental de octubre de aquel año y las 19 constituciones estatales, que se dio vida a la República Mexicana, “con la República Federal, los diputados constituyentes encontraron una fórmula novedosa, audaz y arriesgada, en la que las distintas entidades podrían encontrar su lugar”.

Finalmente, la historiadora manifestó la importancia de que las nuevas generaciones sepan que la construcción de nuestra nación fue fruto de numerosas luchas y vidas perdidas. “Es nuestro deber moral recordarlo porque este día, hace 200 años, se sentaron las bases para formar una nación: la nuestra. Mexicanos y mexicanas nos debemos a ese Pacto Federal, por él tenemos un gobierno representativo, por él se ha ejercido la división de poderes, la integración del territorio. A partir de él, hacemos valer nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. Por ese pacto, elegimos a nuestras autoridades y estamos puestos a la defensa de la soberanía nacional”.

Mariana Terán Fuentes, también merecedora de la mención honorífica en la categoría Tesis de Doctorado, por el Premio Francisco Javier Clavijero en 2001, (INAH), concluyó declarando que “nuestra república ha demostrado no solo su viabilidad y consistencia, sino también su permanencia como potencia cultural a nivel mundial. Por eso, las campanas deberán repicar, las salvas deberán sonar y los himnos deberán entonarse. Todos los que vamos a pie debemos voltear hacia aquellos constituyentes de 1824 y reconocer su valía. El pasado está contenido en nuestro presente; lo que somos como nación es lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia”.

Durante la conferencia, se proyectó un video que explicó a detalle los aspectos más relevantes de este documento, entre ellos, se precisó que, en su Título Primero, este libro establece los principios fundantes de la nación mexicana, proclamando que México es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. En su Título Segundo, establece la forma de gobierno de la nación, así como sus partes integrantes, sentó las bases de un principio que perdura hasta nuestros días: la división de poderes entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Cabe destacar que el rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes expresó su felicitación por la relevante participación de la docente investigadora de la UA de Historia e integrante de la Academia Mexicana de Historia, “es un beneplácito para la Universidad que la destacada trayectoria y experiencia de una de las académicas más prestigiosas de nuestra Máxima Casa de Estudios sea reconocida a nivel nacional”, dijo.