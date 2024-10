La “autopista de la muerte”

Visión y percepción

Zacatecas, Zac.-El terrible accidente de pasado sábado (por la madrugada) en el que fallecieron 19 personas y dejó 6 heridos, deja en claro que la autopista Zacatecas-Aguascalientes necesita arreglo inmediato.

Por años se ha dicho que se va a ampliar. Se dice que ya se tiene el recurso… Y nada. Varias personas han perdido la vida, principalmente en el trayecto de Osiris a Ciudad Cuauhtémoc.

Pero lo que pasó el sábado, cuando se desenganchó el segundo remolque de un tractocamión, que el chofer de un camión Omnibus de México no pudo esquivar y se fue hacia un barranco, dejando 19 personas fallecidas, alguna consecuencia deberá tener.

Fue una tragedia a nivel nacional. Todos los medios locales, nacionales e internacionales dieron cuenta de este fatal accidente. Durante la madrugada y gran parte del sábado, el tráfico de esa autopista estuvo detenido, por las maniobras de recuperación de cuerpos y rescate de heridos

Todas las personas que hemos transitado por esa peligrosa vía, siempre lo hacemos con mucha precaución y con el temor de sufrir un accidente. Lamentablemente, los pasajeros de ese camión, que se dirigía de Tepic a Ciudad Juárez, tuvieron ese triste desenlace.

Recordamos que hace tiempo, el ex Presidente López Obrador se comprometió a concluir esta autopista, y fue otro de los compromisos que no cumplió.

RELEVO EN LA SECCIÓN 34 DEL SNTE

En pocos días emitirán la convocatoria para la renovación en la Secretaría General de la Sección 34 del SNTE. Luego de que Soralla Bañuelos ha permanecido mucho más del tiempo establecido, ya viene el cambio en la dirigencia magisterial estatal.

El Profesor Rosendo Arturo González Rubio, aspirante a dirigir esta sección, ha venido realizando un trabajo permanente, visitando todos los municipios de la entidad, escuchando a los trabajadores del sector.

Se ha convertido en una opción muy viable, dada la trayectoria y el conocimiento que tiene de este gremio magisterial.

Vienen nuevos tiempos.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.