La Arquitectura sustentable más que una opción, es una necesidad

Egresados de la UAG de diferentes generaciones participan en un panel para celebrar el 70 aniversario de la carrera de Arquitectura de la UAG

En el marco de la celebración del 70 aniversario de la fundación de la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la Asociación de Egresados realizó el panel «Flying High, Tecolotes por el Mundo», con el tema: Arquitectura Sustentable.

Este evento reunió a egresados y arquitectos de éxito de la UAG en el Auditorio “Dr. Luis Garibay Gutiérrez”, para hablar de sus experiencias en la tecnología, consejos para la profesión y construcción sustentable a invitados especiales, autoridades y alumnos de la institución.

Los egresados de esta ocasión fueron:

La Arq. María Elena Aguilar Barraza: Directora General de Atmosfera Corporativa, S.A. de C.V.

El Arq. Claudio Antonio Sáinz David: Director de Planen, Arquitectos y Urbanistas.

El Mtro. Carlos Romero Sánchez: Catedrático, Consultor Técnico Legal, Urbano y Ambiental; Coordinador del grupo de trabajo de Gestión Urbana Ambiental de la CMIC Jalisco y Presidente del Consejo Consultivo de la CNEC Jalisco.

La Mtra. Diana Valeria Araiza Soto, Profesora Base e Investigadora del Departamento de Diseño y Construcción de la UAG.

El panel fue dirigido por el Mtro. Ariosto Manrique Moreno, Presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la UAG.

Actualidad sostenible

La Mtra. Araiza Soto es egresada del año 2017, y su enfoque ha sido la arquitectura sustentable, a su vez estudió una Maestría en Finanzas en la Universidad de California, Davis. La egresada compartió su experiencia en el extranjero y la vida como mexicana en Estados Unidos, así como la importancia de aprender sobre tecnologías y procesos en otros países.

“Hoy no se trata de decidir si optar por la arquitectura sustentable, sino que es una necesidad para todos los profesionistas. Considero que los egresados deben salir con la convicción de que es su responsabilidad construir un mundo habitable para las generaciones futuras”, dijo.

A su vez, alentó a los estudiantes a no tener miedo de intentar y fracasar, ya que del fracaso se aprende mucho.

Sostenibilidad es una conducta profesional

La Mtra. María Elena Aguilar, egresada de la generación 1983-1987, expresó que para ella la arquitectura sustentable es más que un estilo; es una conducta que debe implementarse en cada obra.

Instó a los arquitectos a ser más responsables en sus diseños como respuesta a los daños que ha sufrido el planeta, pero para ello deben creer en ellos mismos.

“Crean en ustedes mismos, sean constantes, disciplinados, encuentren cuál es el verdadero valor que pueden otorgar o su poder; el poder que cada uno tiene, no su superpoder; ser siempre lo que más les guste. Sean apasionados en su trabajo y eso será el camino que los lleve al éxito a cada uno”, apuntó.

Creatividad y talento

El Mtro. Claudio Sainz, egresado en 1972, hizo hincapié en que la sustentabilidad no se limita al diseño arquitectónico, sino que también implica la construcción responsable.

Mencionó que un buen proyecto puede ser mal construido y, por lo tanto, no durará, por lo que en la arquitectura es esencial el espacio y que la sustentabilidad implica no utilizar recursos de manera irresponsable.

“Además, la clave para el desarrollo de proyectos arquitectónicos radica en el pensamiento, la imaginación y la creatividad. Cosas que en parte aprendes en la UAG; en la universidad, donde se le enseñó a observar y aprender de la ciudad”, concluyó.

Arquitectura Vernácula

Por otro lado, el Mtro. Carlos Romero Sánchez, egresado de la Maestría en Arquitectura con especialidad en Urbanismo y Diseño de Vivienda Urbana, de la UAG, recomendó aprender sobre arquitectura vernácula.

Esta se basa en el uso y construcción con tradiciones locales, materiales autóctonos y conocimientos ancestrales de una región. Se caracteriza por su enfoque en aprovechar los recursos disponibles en el entorno y adaptarse a las condiciones climáticas, culturales y sociales del lugar.

“La arquitectura sustentable no se limita al uso de tecnología avanzada ni a materiales naturales sin considerar su huella de carbono, aquí entra la arquitectura vernácula, utilizada por nuestros antepasados, es realmente sostenible, ya que aprovecha los recursos locales y se adapta al clima”, expuso.

Al terminar este panel, en representación de las autoridades universitarias, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, entregó un reconocimiento a los panelistas y un regalo de su Alma Mater.