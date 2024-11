Ordena IZAI entrega de datos a estudiante

Zacatecas, Zac.- El Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) resolvió un recurso de revisión a favor de una estudiante de Ingeniería Ambiental, quien utilizó el acceso a la información para solicitar al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Calera datos sobre parámetros de calidad del agua, con fines de investigación académica.

En su petición requirió datos como el pH, cloro residual, metales pesados y compuestos orgánicos, ya que, afirmó, busca contribuir a la mejora de la calidad del agua en la región mediante análisis estadísticos avanzados.

La solicitud de la estudiante no fue atendida en un primer momento, lo que derivó en la interposición de su recurso de revisión ante el IZAI.

Nubia Coré Barrios Escamilla, comisionada ponente del caso, destacó la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de información sin tener que justificar la razón de su solicitud.

“Este caso es especialmente relevante porque la investigación de la estudiante no solo le beneficia a ella en su formación, sino a toda la comunidad al permitirnos conocer más sobre la calidad del agua que consumimos y los niveles de contaminación» dijo. Agregó que es interesante saber estos datos que regularmente, si no fuera mediante solicitudes, no se conocerían.

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, comisionada presidenta, coincidió. Expresó que el acceso a la información debe ser visto como una herramienta de utilidad social. “Es bueno resaltar que el propósito de la transparencia es útil para fines periodísticos o políticos, pero sobre todo para que la ciudadanía pueda mejorar su entorno» afirmó.

Destacó que el INAI y los órganos garantes locales como el IZAI han trabajado por difundir entre la población la importancia de la transparencia. Además, subrayó el interés de que sea una estudiante quien realice esta solicitud, pues su investigación impulsa a las instituciones a rendir cuentas.

Por su parte, Samuel Montoya Álvarez, comisionado, mencionó que estas solicitudes promueven una cultura de rendición de cuentas y plantean propuestas para mejorar los servicios públicos. “Este tipo de solicitudes son un ejemplo de cómo el acceso a la información puede contribuir a la sociedad, al asegurar que todos tengamos agua de calidad y en cantidad suficiente, contribuyen a la sociedad, a generar propuestas, ese es el objetivo del acceso a la información”, indicó.

En el proceso de la inconformidad, el Sistema de Agua Potable de Calera entregó datos respaldados por reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de los años 2023 y 2024, pero la información resultó incompleta, ya que no incluye ciertos análisis específicos, por lo que el IZAI ordenó una modificación de la respuesta, a fin de que cumpla en su totalidad.

El Pleno del IZAI destacó que el acceso a la información pública es una herramienta valiosa para los estudiantes, pues pone a su alcance los datos que albergan las instituciones para que puedan proponer mejoras a su comunidad.