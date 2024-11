Ensamble de Percusiones de la UAZ se presentará con la Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado

Zacatecas, Zac.-Una vez más, el Ensamble de Percusiones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) conformado por alumnos de la Unidad Académica de Artes (UAA), vuelve a destacar en el ámbito musical y sigue consolidándose como una excelente representación de la institución. En una reciente entrevista, el docente de la Academia de Percusiones de la UAA y director del ensamble, Manuel Eduardo Melgarejo Betancourt, dio a conocer que el grupo fue invitado a participar junto a una de las orquestas más importantes del país, la Filarmónica de Jalisco, el próximo jueves 21 y domingo 24 de noviembre en el Teatro Degollado, uno de los foros más emblemáticos a nivel nacional.

En sus declaraciones, Melgarejo Betancourt relató cómo surgió la invitación, la cual fue extendida por el maestro Omar González, principal de percusión de la Filarmónica de Jalisco. “Se comunicó conmigo para informarme que estábamos invitados como parte de la sección de percusión de la orquesta, para interpretar un programa muy icónico y representativo de la música mexicana: La noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas y José Ives Limantour con Mariana Martínez como directora huésped”, expresó el director del ensamble universitario.

En este sentido, destacó con orgullo la responsabilidad que implica este proyecto, señalando que la invitación no solo es un honor, sino también una gran muestra de confianza. “El maestro Omar nos confió una gran responsabilidad, para mí es algo grande y me llena de mucho orgullo. Me dijo: Confío en ti y en el trabajo que haces con tus alumnos”.

Respecto a la complejidad de la obra, Melgarejo señaló que La noche de los Mayas es una pieza desafiante, especialmente por el uso de instrumentos autóctonos mexicanos. “Es una obra muy icónica y está totalmente fuera de lo académico porque se utilizan instrumentos como el teponaztli, huéhuetl, sonajas y el güiro, entre otros, todos instrumentos meramente mexicanos. El nivel de dificultad está en la ejecución, ya que nos adentraremos en un lenguaje autóctono”.

A su vez, el director del ensamble expresó que esta invitación representa un logro fundamental en su carrera. “Para mí es uno de los mayores logros que alguien externo confíe en nuestro trabajo, pues significa que estamos haciendo las cosas bien”.

Preparación y expectativas del Ensamble de Percusiones de la UAZ con la Filarmónica de Jalisco

Por otra parte, los integrantes del ensamble compartieron detalles sobre su preparación para este magnífico concierto. En palabras de Alejandra Alvarado Ríos, “realizamos ensayos en conjunto, escuchamos la obra, la conocemos y la analizamos, viendo lo que quiere transmitir el compositor en cada fragmento, para poder aportar nuestra interpretación sin dañar la esencia de la obra. Como decía el maestro Melgarejo, La noche de los Mayas es una obra que se sale del estándar académico, por lo que se convierte en un reto tanto personal, mental e interpretativo”.

Al ser preguntada sobre lo que significa para ella presentarse en un escenario y junto a una orquesta de tan alto nivel, Alvarado Ríos expresó: “Es un logro muy importante para mí como mujer dedicada a la música. Creo que, como estudiantes, todos soñamos con participar en algo así. Además, el escenario, como espectadora, ya impone; no me imagino estar del otro lado”.

Por su parte Sergio Flores expresó: “Para mí es un honor poder representar a Zacatecas, y más que nada a la UAZ con una pieza tan importante como La noche de los Mayas, ya que por el instrumental que lleva, para nosotros como instrumentistas de percusión es una de las piezas más representativas en nuestro repertorio orquestal”.

Erick Gerardo López, quien debutará en una orquesta profesional también compartió su entusiasmo: “Representa mucho para mí, porque es mi debut en una orquesta profesional, y que sea de tal nivel, me pone muy feliz”.

Julio Abraham destacó el reto que representa esta oportunidad: “Que nos estén buscando gracias al trabajo que hacemos, habla bien de lo que estamos logrando como ensamble. Vamos muy bien preparados para hacer un gran trabajo allá”.

Finalmente, Ari Sebastián Rodríguez reflexionó sobre esta experiencia “para mí es una experiencia completamente nueva, creo que funciona como una ‘probadita’ de lo que podría ser nuestro futuro. Es algo que nos va a nutrir mucho tanto personalmente como musicalmente, y me da mucho gusto compartir esta experiencia con mis compañeros”.