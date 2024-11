Cómo hacer compras inteligentes durante el Buen Fin

Conoce estos consejos antes de embarcarte en las compras de temporada que, si no se evalúan de manera adecuada, pueden costarte más caro de lo que esperabas

Por el Dr. José Alejandro Jaime Vargas, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Se acerca la fecha del Buen Fin, uno que cada año se presenta para hacer esas compras que quizá no podríamos hacer en otro momento; un fin de semana que no sólo es esperado por los consumidores, sino también por los negocios que se unen a esta iniciativa para incrementar sus ventas.

Es ya una tradición que se ha implementado en otras partes del mundo y es que cada negocio, de forma voluntaria, decide si quiere o no participar. Esta tradición intenta incentivar la economía y atrae a muchos compradores que llegan desde temprano a los comercios para ser los primeros en llevarse ese artículo tan deseado.

Para estas fechas empezaremos a ver la publicidad con leyendas como “meses sin intereses”, “pague a partir de enero, febrero… del 2025”, “descuentos y promociones especiales”, “porcentajes con liquidación de mercancía”, “descuento sobre descuento”, en las puertas y sitios web de los negocios.

Todo esto se leerá “seductor” para el comprador; sin embargo, es conveniente conocer algunas características sobre el manejo del dinero, o el plástico en su caso, y que estas compras no se conviertan, en lugar del “buen fin”, en los “meses del terror”.

Este año el Buen Fin se realizará del 15 al 18 de noviembre y se espera la participación de miles de negocios a nivel nacional.

Pensar antes de comprar

Si te interesa comprar algo durante el Buen Fin, vale la pena hacer un ejercicio de planeación financiera para determinar si es conveniente o no realizar un gasto. Para ello, te presento algunos breves consejos que te ayudarán a llevar mejor esta temporada de compras:

Infórmate: Pregunta el precio normal y precio oferta, para que te des cuenta de si vale la pena o no hacer la compra.

Analiza: En caso de tener un descuento mínimo hazte esta pregunta: “¿valdrá la pena comprarlo en esos días?”.

Gastos: Revisa los compromisos financieros que ya tienes, si le sumas un nuevo gasto, aumentará el pago mensual, más los intereses generados si haces compras con tarjetas de crédito.

Meses sin intereses: Consulta cuáles son los términos y condiciones cuando hagas compras a meses sin intereses. Planea el pago en las fechas que corresponda para evitar el cargo de intereses por demora.

Tarjeta de crédito y tasas de interés: Revisa cuál es la tasa de interés vigente al pagar con tarjeta de crédito y elige la forma de pago que más te convenga.

Si tu intención es realizar alguna compra, administra y planea tus gastos, al final de cuentas, lo que importa es tu previsión financiera y recuerda: no gastes el dinero que no tienes.

El Dr. José Alejandro Jaime Vargas es consultor e investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).