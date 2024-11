En proceso la tercera etapa de renovación de la Plataforma Nacional de Transparencia: Julieta del Río

● _De acuerdo con el calendario de trabajo presentado en mayo de este año, los desarrolladores del INAI están en la etapa de renovar el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y Quejas de la PNT_

● _El INAI continúa trabajando y realizando lo planeado desde mayo para la mejora de la Plataforma._

● _Ha sido todo un éxito la nueva interfaz de la PNT y las nuevas secciones, así como los renovados buscadores que lanzamos hace dos semanas: Julieta del Río_

“La Plataforma Nacional de Transparencia es un bien nacional e histórico, pues contiene información pública desde 2003”, informó Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Coordinadora de la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información del Instituto.

Mencionó que existe mucha desinformación, en torno al Instituto y la Plataforma, derivada de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados para la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos, el INAI.

“El Instituto sigue trabajando y resolviendo en tanto no se concluya el proceso legislativo y se aprueben las leyes secundarias. Sin embargo, nuestra principal preocupación es la Plataforma Nacional de Transparencia pues aún no se establece su futuro, pero eso no será pretexto para continuar con el proyecto de mejoras de la PNT propuesto públicamente y aprobado en mayo de este año”, explicó.

La primera etapa de la renovación puesta en marcha en septiembre ha sido un éxito y entre las novedades más relevantes se encuentra el nuevo módulo de estadísticas interactivas, donde todos en este país pueden ver información pública de las 7 mil 041 autoridades en México (Sujetos Obligados) y descargar solicitudes de información, quejas y resoluciones de manera sencilla.

La plataforma ya contiene el mecanismo de verificación de cuentas a través de correo electrónico, para una mayor seguridad en el acceso a la información personal.

La segunda etapa de la renovación fue puesta en marcha hace 10 días, los buscadores que son motores de búsqueda rápida para consultas ahora son más intuitivos y con inteligencia artificial, buscando ahora archivos en la consulta. Además de una nueva interfaz mejorando su visualización y facilitando el acceso a las y los ciudadanos.

Las y los 45 servidores públicos de la Dirección de Tecnologías del INAI están realizando ya pruebas para la siguiente etapa que será la renovación del módulo de Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) donde ingresa la sociedad sus denuncias y recursos contra los sujetos obligados que negaron información, la clasificaron o no entregaron lo que corresponde a la solicitud de acceso o de datos que ingresaron.

Ha sido un trabajo de más de un año de todo un equipo desde su planeación, desarrollo y pruebas, pero también previo con varias reuniones en comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, hasta llegar al Consejo y aprobar los cambios normativos necesarios de los Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la PNT.

“Es necesario que se conozca cómo está conformada esta herramienta y qué parte es pública y la que no; pues lo único que es reservado tiene que ver con los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales conocido también como derechos ARCOP, donde existen millones de datos que se deben de tratar para su buen resguardo como hasta hoy lo hemos hecho”, enfatizó Del Río Venegas.

“Esta herramienta es un acervo histórico y no podemos arriesgarnos a que desaparezca; no estamos cerrados al proceso que se avecina porque primero es ser institucional pero siempre y cuando se haga respetando lo público y lo privado y que cada autoridad se involucre pues todo un país tiene ahí información”, afirmó.

Finalmente reiteró su disposición para fortalecer y preservar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales en bien de los ciudadanos, sea el mecanismo que se determine.

Para finalizar comentó que la tercera etapa de la renovación está en camino y que esta renovación no generó pagos a externos como era antes “hoy son las mujeres y hombres talentosos que trabajan en la Dirección de Tecnologías del INAI los encargados de toda esta evolución y la seguridad de la herramienta más valiosa en este país en el tema de ejercer los dos derechos de acceso a la información y protección de datos personales, que ha sido reconocida a nivel mundial”, mencionó.