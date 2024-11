Una mirada a la complejidad de las adicciones

Académicos del ITESO presentarán en la FIL una trilogía de libros en torno a las adicciones, el consumo y los actores que forman parte de este problema social y de salud pública.

Zacatecas, Zac.- Existe una metáfora que ilustra pero además desmitifica el mundo de las adicciones: “buscando la vida encontró la muerte”. Elba Noemí Gómez Gómez, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud (DPES), dice que esta frase propone que quienes se ven envueltos en una dinámica de adicción en un principio buscan la sustancia elegida no para morirse o lastimarse, sino para salvarse de una tristeza con la que no pueden lidiar, deshacerse de una sensación de no pertenecer o para intentar soportar algún tipo violencia.

Sin embargo la solución se convierte en un problema, lo cual pone en evidencia que para entender el asunto no funcionan las visiones simplistas. La realidad es que el fenómeno de las adicciones va mucho más allá del consumo problemático de sustancias.

De mitos, complejidades, estigmas y aproximaciones complejas al universo de las adicciones trata la trilogía de libros El consumo de drogas. Radiografía de una sociedad adictiva (ITESO, 2024); Actores y actorías de la escena adictiva (ITESO, 2024), y De emociones, agencia y adicciones. Entre la destrucción y la esperanza (ITESO, 2024), en los que la académica participó como coordinadora editorial, en colaboración con Ana Araceli Navarro Becerra y Dulce María Valencia Vega, académicas del DPES; Casimiro Arce Arriaga, académico de la Prepa ITESO, y Frida de la Paz Ávila, egresada de la Licenciatura en Psicología.

Esta trilogía, que será presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2024, es producto de un proyecto de investigación colectiva y transdisciplinar titulado “Desarrollo de la capacidad de agencia y la reconfiguración emocional en adictos en proceso de rehabilitación. Hacia una propuesta de prevención”.

“Es un diálogo de saberes. En esta investigación hubo académicos, profesionales de la salud mental, gente de la sociedad civil y del sector gobierno, y gente de a pie, en particular adictos en rehabilitación. También participaron estudiantes del ITESO de licenciatura, maestría y doctorado”, explicó Gómez Gómez.

En los libros se propone una serie de reflexiones desde un estado del arte, en el que se consideran, además de fuentes de revistas indexadas y de la doxa académica, la producción que hay respecto a las adicciones en redes sociales y materiales de divulgación, que recogen los saberes y experiencias de personas de la sociedad civil.

La académica señaló que los textos abordan una perspectiva frente a las adicciones que pretende superar estigmas e ir más allá de las narrativas del consumo, partiendo de la idea de que este es sólo la punta del iceberg de una problemática en la que se debe incluir a la sociedad. Esta óptica se aborda, especialmente, en el primer tomo de la colección.

“Es una mirada compleja al problema y hay que tocar distintos puntos, incluyendo el tema de que somos una sociedad de consumo. Siempre uso la frase, ‘dime cuánto tienes para consumir y te diré quién eres’, que retoma un planteamiento de [Ruben] Katzman, que se refiere al aislamiento social de los pobres urbanos, pues en esta sociedad neoliberal y globalizada mientras puedas producir dinero para consumir todo está bien”, dijo.

Cuestión de corresponsabilidad social

De acuerdo con la investigadora, las adicciones no son un problema de personas, sino de contextos. El segundo libro parte de reconocer que la adicción es un mundo en el que participan todo tipo de actores.

“Es una apertura a la complejidad de las nuevas adicciones; se habla de adolescentes, niños y niñas, de mujeres, de familias, de protectores, de lazos adictivos y de codependencia. Son tejidos más complejos que incluso tocan lo transgeneracional, de cómo hay una cierta permisividad, por ejemplo, para el consumo de alcohol”, comentó.

El tema de la gestión emocional se analiza más a fondo en el tercer tomo, en el que se plantea que las adicciones son resultado de una serie de fracturas sociales.

“Aquí hay una desmitificación, pues la adicción no es una puerta de salida. Más bien, es una puerta de entrada a algo que a lo mejor le salvó momentáneamente la vida a la persona, donde se sintió libre, querido y aceptado. Otro dato para desmitificar el tema de adicciones es que, del 100 por ciento de personas que consumen, más o menos 11 por ciento llega a un consumo problemático. Es decir, la gente lo asocia todo con el tabú de las adicciones y prefiere no ver que el consumo en realidad está en todas partes”, añadió.

La trilogía está dirigida a la comunidad académica, profesionales, trabajadores del sector público y actores de la sociedad civil que trabajen alrededor de las adicciones, y será presentada el sábado 7 de diciembre, a las 17:00 horas, en el stand del ITESO y las Ibero (H-31) en la FIL de Guadalajara. Estarán presentes Noemí Gómez, Casimiro Arce, Dulce María Valencia y Aracely Navarro, académicos del DPES.