No hay confrontación con la Federación, todo es institucional

Zacatecas, Zac.- “El trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consiste en ser el árbitro cuando los ciudadanos solicitan información pública y las autoridades que son sujetos obligados en todo el país se las niegan con argumentos no válidos, entregan de forma incompleta o simplemente no lo hacen; también si una autoridad o particular vulnera datos personales, ahí entra el papel del Instituto para después de un análisis jurídico emitir la resolución para que se entregue lo solicitado si el ciudadano tuviera la razón” así lo detalló la aún Comisionada Julieta Del Río

Agregó que el trabajo siempre ha sido institucional, nada personal, pues las resoluciones han sido sin sesgos.

“De mi parte siempre he actuado con objetividad y ahí están mis resoluciones que hablan por mí en estos 4 años de nombramiento. Desde 2018 (antes de mi llegada siendo Comisionada de Zacatecas) ya existía un malestar de las autoridades federales contra el INAI, esto derivado de algunas resoluciones por parte del pleno de ese momento, aunado a las declaraciones de la expresidenta y expresidente del INAI previo a mi ingreso, en las que arremetían de manera fuerte contra el Gobierno Federal.

“Desde mi ingreso solicité adelgazar la estructura en ese entonces aún éramos 7, un pleno completo, sin embargo, no tuve éxito porque no se estuvo de acuerdo. Además por mi experiencia y perfil derivado de que fui Contralora General en el Gobierno de Zacatecas y Órgano de Control Federal, detecté situaciones que no cuadraban, entre las que se encontraban algunas adquisiciones muy altas como los paneles solares (que a la fecha siguen sin operar), proveedores que siempre resultaban ganadores durante años, personal que no asistía a trabajar con el argumento que realizaban trabajo en casa, una empresa de mensajería que por llevar la correspondencia cobraba 3 millones de pesos siendo 4 personas y dos motocicletas” mencionó.

También mencionó que recibió en su correo bastantes denuncias anónimas de personal que denunciaba prácticas de ex comisionados y secretarios de ese entonces que conformaban un grupo de “poder” que solicitaban participaciones de sueldos y salarios a quien contrataban.

“No me quedaría callada pues de haberlo hecho sería cómplice de ello, por eso integré las carpetas con pruebas y elementos e ingresé la denuncia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 11 de diciembre del 2023, a la fecha ha confirmado varios hallazgos que denuncié y en los próximos días de este mes de enero dará a conocer los resultados finales donde se prevé que no serán nada alentadores” relató Del Río Venegas.

Explicó que trabajar en un colegiado en ocasiones es difícil, las situaciones de decisiones se vuelven más complejas y más cuando se suman los orígenes de la elección de algunos comisionados, sin experiencia en la administración pública y con intereses políticos.

“Cuando intenté contender por la Presidencia fue para comenzar una reingeniería con el consenso obvio del pleno y una ruta de gobernabilidad, generando puentes con el Gobierno Federal, hacía falta y aclarar mucha desinformación ya que no existía diálogo alguno. Mi intención fue esa ya que los salarios, responsabilidades y facultades son las mismas de quienes integramos el Pleno” aclaró.

También destacó que hechos tan lamentables como el uso de tarjetas corporativas en un centro nocturno, en cantinas y farmacias y viajes sin justificación es lo que manchó gravemente al Instituto. “Ser servidor público es una profesión muy bonita de mucha responsabilidad y satisfacción porque es servir al público y no servirse del puesto” dijo Del Río Venegas

“En lo personal tengo buena interacción con los sujetos del Poder Ejecutivo Federal, previo a resolver les damos en mi ponencia derecho de audiencia con alegatos, como debe de ser, para escuchar algunos motivos de algunas reservas o clasificación. Eso te aclara el panorama para tomar la decisión de cómo resolver, varias veces de hecho he votado en contra de algunas resoluciones de mis colegas porque difiero de ellos o de alguno de ellos en criterios, al igual algunos de mis recursos, se vale, pues disentir en un colegiado es sano, toda unanimidad en casos delicados puede resultar sospechosa” mencionó

Reconoció que, pese a las diferencias institucionales con Blanca Lilia Ibarra, fue una buena presidenta, con una actitud recta. Situación que no es la misma con el actual presidente, ya que toma decisiones olvidando que es un colegiado y todo debe de ser a través de Pleno.

“No es una institución con titular, es un colegiado autónomo y la presidencia tiene sus facultadas bien delimitadas en la Ley sobre la representación jurídica y administrativa, pero hasta ahí, la máxima autoridad es el Pleno que hoy solo somos cuatro de siete por omisión de nombramientos en el Senado de la República pero que gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos resolver los recursos y denuncias de la sociedad” aseguró.

Para finalizar la Comisionada del Río se refirió a la Plataforma Nacional de Transparencia que coordina y a la que ha aportado con mejoras desde que era Comisionada local y Coordinadora de la Comisión de Tecnologías del Sistema Nacional de Transparencia.

“A mi llegada al INAI asumí la responsabilidad total de su manejo, a veces con presiones cuando tenía algunas intermitencias pero siempre dando la cara, se hizo un diagnóstico y de origen estaba con algunas fallas, la mejoramos, la actualizamos y la hicimos con tecnología de punta, amigable y con más novedades de interés para el usuario gastando cero pesos, 17 hombres y mujeres profesionales de la Dirección de Tecnologías son los desarrolladores e innovadores y encargados de que esté al 100. Se acabó gastar recursos sin necesidad, la única inversión es en su seguridad para evitar cualquier ataque” mencionó

El INAI regresa al trabajo, en el que se contempla el avance en mejoras de la PNT, Sesiones de Pleno y resoluciones, en tanto no se emitan las nuevas leyes que sustituyan a los actuales, con la esperanza de que los mecanismos no cambien.

“Siempre pensaré que se pudo haber salvado al INAI, pero pesaron más las filias y fobias, además de los intereses de un grupo que creyó que el Instituto era su espacio para siempre. La vida pone a cada quien en su lugar, de eso estoy convencida en ya 34 años de estar en la administración pública en sus tres órdenes de Gobierno. Yo estoy satisfecha con lo logrado sin embargo esto aún sigue, es un reto complejo para mí llevar a cabo una extinción nacional en mi carrera, me tocó abrir este derecho hace dos décadas en Zacatecas y ahora me toca cerrarlo a nivel nacional. Por algo la historia me puso ahí. El que nada debe, nada teme” finalizó.